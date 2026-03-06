​Copa Sudamericana: cuatro clasificados más, sorpresas y la definición de los bombos para el sorteo 

Sigue en marcha la Copa Sudamericana con los partidos ( de la fase preliminar). Todos duelos de eliminación directa que llevarán a los ganadores a la fase de grupos. Así quedan definidos los dos participantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los 11 primeros en lograr dicho objetivo fueron Millonarios de Colombia, Olimpia de Paraguay, Montevideo City Torque de Uruguay, Independiente Petrolero y Blooming de Bolivia, Academia Puerto Cabello y Caracas de Venezuela, Audax Italiano y Palestino de Chile, Alianza Atlético de Perú y Deportivo Cuenca de Ecuador.

Este jueves 5 de marzo se sumó Boston River, el equipo uruguayo que dirige Israel Damonte, al superar 1 a 0 a Racing de Montevideo. También, Deportivo Recoleta de Paraguay, que eliminó a Nacional, también equipo guaraní, en definición por penales. Luego, América de Cali, que superó 2 a 1 a Bucaramanga (gol del argentino Fabián Sambueza). Más tarde, en Perú, Cienciano, al mando del DT argentino Cristian Ruggeri, superó por penales 5 a 4 a Melgar (falló su remate Bernardo Cuesta), luego de empatar 1 a 1.

River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra por la Argentina y San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama por Brasil esperan en fase de grupos el sorteo del 19 de marzo. Los otros cuatro clasificados serán los que pierdan la fase 3 de la Libertadores.

Con todos los clasificados, se definirán los bombos. Así, de acuerdo al ranking que la Conmebol publicó en diciembre, River (3° en dicho escalafón) y Racing (9°) ya saben que ocuparán el bombo 1 en el sorteo. San Lorenzo (37°) no podrá estar en ese lugar ya que América de Cali (36°) lo desplazó al ingresar a fase de grupos.

A su vez, Tigre (97°) tiene una mínima chance de ir al bombo 2 (seguramente vaya al 3) mientras que Deportivo Riestra y Barracas Central (sin ranking Conmebol) estarán en el bombo 4 junto a los cuatro perdedores de fase 3 de la Copa Libertadores.

Todos los partidos de la fase preliminar

Independiente Petrolero 0 (3)-Guabirá 0 (2)

Montevideo City Torque 1 (F. Romero) – Defensor Sporting 0

Academia Puerto Cabello 0 (5) – Monagas 0 (4)

Deportes Cobresal 1 (S. Pino) (2) – Audax Italiano 1 (E. Matus) (3)

Alianza Atlético 2 (F. Flores y F. Coronel) – Deportivo Garcilaso 0

Blooming 3 (J. Garcés, A. Vásquez y R. Hinojosa)-San Antonio Bulo Bulo 0

Caracas 0 (4)-Metropolitanos 0 (3)

U. de Chile 1 (M. Guerrero)- Palestino 2 (N. Da Silva e (I. Garguez)

S. Trinidense 0- Olimpia 1 (R. Lezcano)

Cuenca 3 ((M. Díaz, I. Mosquera y N. Leguizamón))-Libertad 0

5/3: Nacional 1 (4) vs. Recoleta 1 (5)

5/3: Boston River (Martínez Mancilla) 1 vs. Racing 0

5/3: América de Cali 2 (Palacios, Guzmán) vs. Bucaramanga 1 (Sambueza)

5/3: Cienciano 1 (5) (Becerra) – Melgar 1 (4) (Ramos)

5/3 (23): Orense vs. Macará

Las fechas de disputa

El sorteo de la fase de grupos está previsto para el 19 de marzo y la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos se jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 13 y el 21 de octubre y la gran final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Todos los cabezas de serie

River (3°)

Atlético. Mineiro (6°)

San Pablo (7°)

Racing (9°)

Gremio (14°)

Olimpia (15°)

Santos (27°)