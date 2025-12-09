​Copa Sudamericana 2026: con River y San Lorenzo, los 36 clasificados y los ocho que faltan 

Con la presencia rutilante de River luego de este mal año y un San Lorenzo que volverá a competir internacionalmente, la Copa Sudamericana 2026 se va armando y ya tiene a 36 de los 44 clasificados: los ocho que restan se terminarán de confirmar en los próximos días, con el final de las diferentes ligas y copas locales.

Por Argentina, además, estarán Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central (se sumarán Racing o Independiente), en tanto que Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro y Santos representarán a Brasil (faltan confirmarse dos más). Todos ellos arrancarán desde la fase de grupos, ya que solamente los clasificados de estos dos países no juegan la primera fase.

Por su parte, Bucaramanga, Millonarios, América de Cali, Libertad (Ecuador), Orense, Sportivo Trinidense, Nacional de Paraguay, Recoleta FC, Olimpia, Alianza Atlético de Sullana, Melgar, Deportivo Garcilaso, Cienciano, Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City Torque, Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos arrancarán desde primera fase, que incluye un mata-mata contra otro equipo del mismo país (se define por sorteo).

Pero eso no es todo, porque Racing, San Pablo, Corinthians, Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y Barcelona SC todavía tienen chances de jugar la Copa Libertadores, por lo que liberarían sus cupos a otros equipos.

La primera fase la disputarán 32 equipos (cuatro de cada uno de los ocho países que no son Argentina ni Brasil). De ahí saldrán 16, que se sumarán a los seis argentinos, seis brasileños y cuatro provenientes de la fase 3 de la Libertadoers para completar los 32 que compondrán los grupos.

Argentina (6 cupos)

River , 4° clasificado en la tabla anual (Argentina 1)

5º ubicado de la tabla general de la temporada 2025 (Argentina 2)

6º ubicado de la tabla general de la temporada 2025 (Argentina 3)

7º ubicado de la tabla general de la temporada 2025 (Argentina 4)

8º ubicado de la tabla general de la temporada 2025 (Argentina 5)

9º ubicado de la tabla general de la temporada 2025 (Argentina 6)

Deportivo Riestra: 6º puesto de la tabla general de la temporada 2025, puede clasificar como Argentina 2 o Argentina 3.

San Lorenzo: 7º puesto de la tabla general de la temporada 2025, puede clasificar como Argentina 3 o Argentina 4.

Tigre: 9º puesto de la tabla general de la temporada 2025, puede clasificar como Argentina 4 o Argentina 5.

Barracas Central: 10º puesto de la tabla general de la temporada 2025, puede clasificar como Argentina 5 o Argentina 6.

*Las posiciones finales dependerán de si Racing sale campeón del Torneo Clausura.

Bolivia (4 cupos)

4º puesto de la Primera División de Bolivia 2025 (Bolivia 1)

5º puesto de la Primera División de Bolivia 2025 (Bolivia 2)

6º puesto de la Primera División de Bolivia 2025 (Bolivia 3)

Subcampeón de la Copa Bolivia 2025 (Bolivia 4)

(Todavía resta definirse la liga boliviana y la Copa)

Brasil (6 cupos)

8º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 1)

Gremio , 9º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 2)

Bragantino, 10º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 3)

Atlético Mineiro, 11º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 4)

Santos, 12º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 5)

, 12º puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 5) 13° puesto del Brasileirao 2025 (Brasil 6)

Después, se sumarán dos de estos tres: el San Pablo de Crespo, que terminó octavo en el Brasileirao y evitará la Sudamericana si Cruzeiro o Fluminense ganan la Copa Brasil (liberan un cupo); el Corinthians, que fue 13° y está en semis de la Copa Brasil (si es campeón, a Libertadores); y el Vasco da Gama, afuera de todo pero en semis de Copa Brasil, por lo que irá a Sudamericana si la pierde (los de arriba le bajan un cupo) o Libertadores si la gana

Chile (4 cupos)

U. de Chile, 4º puesto de la Primera División 2025 (Chile 1)

Audax Italiano, 5º puesto de la Primera División 2025 (Chile 2)

Palestino, 6º puesto de la Primera División 2025 (Chile 3)

, 6º puesto de la Primera División 2025 (Chile 3) Cobresal, 7º puesto de la Primera División 2025 (Chile 4)

Colombia (4 cupos)

Campeón de la Copa Colombia 2025 (Colombia 1)

3° ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 2)

Atlético Bucaramanga , 4º ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 3)

Millonarios, 5º ubicado de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 (Colombia 4)

América de Cali: 6º puesto de la tabla de reclasificación de la Primera A 2025 asegurado, puede clasificar como Colombia 1, si gana la copa nacional, o Colombia 2.

Ecuador (4 cupos)

1° ubicado de la Fase final II de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 1)

2º ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 2)

3° ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 3)

4º ubicado de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 (Ecuador 4)

Orense: 5º puesto de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 asegurado, puede clasificar como Ecuador 1, Ecuador 2 o Ecuador 3.

Libertad: 6º puesto de la Fase final I de la Serie A de Ecuador 2025 asegurado, puede clasificar como Ecuador 1, Ecuador 2 o Ecuador 3.

Paraguay (4 cupos)

Sportivo Trinidense , 4º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 1)

Nacional, 5º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 2)

Recoleta, 6º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 3)

, 6º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 3) Olimpia, 7º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2025 (Paraguay 4)

Perú (4 cupos)

Alianza Atlético , 5º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 1)

Melgar, 6º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 2)

Deportivo Garcilaso, 7º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 3)

, 7º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 3) Cienciano, 8º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2025 (Perú 4)

Uruguay (4 cupos)

Defensor Sporting , 5º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 1)

Boston River, 6º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 2)

Racing, 7º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 3)

, 7º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 3) Montevideo City Torque, 8º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo 2025 (Uruguay 4)

Venezuela (4 cupos)

Puerto Cabello , subcampeón del Torneo Clausura 2025 (Venezuela 1)

Monagas, 3° ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 2)

Caracas, 4º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 3)

, 4º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 3) Metropolitanos, 5º ubicado de la tabla acumulada de la Primera División de Venezuela 2025 (Venezuela 4)

Fechas de la Sudamericana 2026

El martes 3 de marzo comenzarán los partidos de ida de la Fase Previa (las revanchas serán la semana siguiente).

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.