​Copa Libertadores: Vélez y Racing abren la llave argentina de cuartos de final  

La llave argentina de los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzará a jugarse este martes. Desde las 19 en Liniers y con transmisión de Fox Sports y Disney+, Vélez y Racing arrancarán una serie muy pareja y que se definirá la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. Dos horas y media más tarde y a través de DSports, Lanús también iniciará su recorrido por los cuartos de la Copa Sudamericana enfrentando a Fluminense en su Fortaleza del Sur.

Vélez atraviesa su mejor momento en lo que va del año y llega al partido con cinco triunfos sobre seis presentaciones. Los mellizos Barros Schelotto definieron una formación titular estable y una idea de juego que les viene dando resultados y que les permitió superar sin problemas a Fortaleza en la fase de octavos. Aquella vez, sacó un buen empate en cero en la ida de visitante y de local, ganó 2 a 0 sin sobresaltos. Ahora, será al revés, por lo que deberá ganar en su casa por la mayor diferencia posible para ir con chances de clasificación al desquite en el Cilindro de Avellaneda.

Racing circula en sentido contrario. O sea, tendrá que sacar el mejor resultado posible de visitante para poder asegurar el avance a las semifinales en su estadio. El equipo de Gustavo Costas recién pudo enderezarse el viernes con la victoria por 2 a 0 ante San Lorenzo. Antes había sembrado dudas en el torneo local con una racha de cuatro derrotas al hilo de local y una goleada en contra por 4 a 1 ante Argentinos. Después de haber superado angustiosamente a Peñarol recién en los últimos minutos del cruce de octavos, Vélez le plantea un nuevo desafío.

Por el lado velezano, los estudios que se le practicaron luego del partido con Huracán determinaron que el arquero Tomás Marchiori no tiene ninguna lesión en la rodilla derecha. El mendocino se entrenó con normalidad y será de la partida. Quien está descartado es Braian Romero, quien sufrió un desgarro de tres milímetros en el isquiotibial izquierdo y tiene para tres semanas de recuperación. Por último, Matías Pellegrini podría ser titular en reemplazo de Imanol Machuca en el costado izquierdo del ataque.

En Racing, Facundo Cambeses continuará como titular relegando al banco a Gabriel Arias; Gastón Martirena, reservado ante San Lorenzo, jugará por Facundo Mura con Gabriel Rojas en el otro lateral y se mantendrán Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo como centrales. Juan Ignacio Nardoni regresará a la mitad de la cancha que también contará con Agustín Almendra, y Santiago Solari acompañaría arriba al goleador Adrián “Maravilla” Martínez. La única duda es si Costas pondrá un tercer delantero por la izquierda o prefiere modificar el esquema y salir con cuatro volantes, en cuyo caso, Matías Zaracho ocuparía ese lugar.

En tanto, por los cuartos de la Sudamericana, Lanús, que pasó con lo justo y por tiros desde el punto penal ante Central Córdoba, recibirá a Fluminense, que dejó en el camino a América de Cali por un amplio global de 4 a 1 pero no pasa por un buen presente en el Brasileirao. Con tan solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, se encuentra a mitad de tabla con 28 puntos, a solo seis de la zona de descenso. No obstante, obtuvo el pase a semifinales de la Copa de Brasil tras imponerse 2-1 en el global ante Bahía. El partido arrancará a las 21.30 con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.