​Copa Libertadores: Vélez sacó en Brasil el empate que necesitaba  

Vélez hizo un buen primer tiempo y un segundo que no lo fue tanto. Pero, sin sufrir más de la cuenta, se trajo de Brasil un empate en cero con Fortaleza que lo dejó bien parado para el desquite de la próxima semana en Liniers por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lo mejor del equipo de los mellizos Barros Schelotto fue que no salió a meterse atrás buscando aguantar el partido. Desde el primer giro de la pelota, salió a jugar de igual a igual y sin complejos, soltando mucha gente en ataque pero sin regalar espacios en el fondo. En un partido con bastante ritmo pero con escasas emociones, tuvo las situaciones más claras del primer tiempo: a los nueve minutos, el arquero Helton Leite le tapó un derechazo fuerte a Romero tras un buen pase de Maher Carrizo. Y sobre el final de la etapa. Pellegrini ejecutó un córner desde la derecha y el cabezazo del zaguero Mammana fue desviado por el arquero de Fortaleza.

Vélez desaprovechó algunos tiros libres interesantes que le dieron al borde del área grande. Y acaso eso fue lo único criticable. Después, tuvo a raya a los brasileños, que demostraron porque llevan diez fechas sin ganar en el Brasileirao y se están yendo al descenso. Recién reaccionaron cuando de regreso para el segundo tiempo, ingresó el venezolano Kevin Andrade por Lucca Prior y por fin hubo alguien para repartir mejor el juego y conducir los ataques.

En paralelo con el repunte de Fortaleza, Vélez bajó su rendimiento. Perdió el control de la pelota y decayeron también algunas producciones individuales que hasta ese momento habían sido buenas. No es que haya sido superado por los brasileños, pero ya no estuvo tan cómodo y empezó a costar demasiado arrimarse al arco de Helton Leite. De hecho su llegada más clara la tuvo recién a los 36 minutos cuando Imanol Machuca (que reemplazó a Pellegrini) remató cruzado de zurda y la pelota salió contra el segundo palo sin que Braian Romero pudiera conectarla.

Fortaleza jugó el final con un hombre menos por la expulsión a falta de ocho minutos de Matheus Rossetto que había entrado poco antes por el argentino Emanuel Martínez. Vélez repiqueteó en procura del triunfo que lo hubiera dejado en una posición inmejorable para el desquite. Pero no se dio. De todas maneras, el cero a cero dejó conformes a los jugadores, a los mellizos Barros Schelotto y a los hinchas que viajaron al noroeste de Brasil. La mitad de la tarea había sido hecha, no había que perder y no se perdió. La otra mitad habrá que hacerla dentro de una semana en Liniers. Con el pase a octavos en juego.