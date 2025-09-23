​Copa Libertadores: River va a Brasil por una proeza para avanzar a las semifinales 

No hay mañana para River. La opción es una sola: ganar (por un gol o más en el tiempo regular o en los tiros desde el punto penal) o quedar eliminado otra vez de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Cualquier otro resultado lo deja afuera. Hay tenues esperanzas por una sola razón: Palmeiras por ahora tiene en el marcador global, solo una ventaja mínima producto de su victoria por 2 a 1 de hace una semana en el Monumental. Y un gol de ventaja poco representa. Por más que la superioridad paulista en el primer tiempo de la ida, de a ratos haya sido apabullante. El partido dará comienzo a las 21.30 de este miércoles en el estadio de Palmeiras en San Pablo, con transmisión de Telefé y Fox Sports y el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

River llega a este partido rodeado por un halo de desconfianza. La derrota del sábado por 2 a 0 ante Atlético Tucumán no dejó nada y amplió preocupaciones. Por primera vez en el año, perdió dos partidos seguidos. Y hasta voceros riverplatenses a menudo entusiastas sostienen que sólo una proeza le permitirá al “Millonario” pasar a Palmeiras y llegar a la semifinal de la Copa. En voz baja, incluso, deslizan críticas al técnico Marcelo Gallardo que antes no se escuchaban y subrayan que, con los futbolistas que él mandó a contratar por sumas millonarias, el equipo no dio la talla en ninguno de los partidos decisivos que afrontó este año.

La formación riverplatense se sabrá poco antes del partido. Giuliano Galoppo y Juan Portillo (zaguero en la ida) podrían componer una media cancha con cinco volantes y Maximiliano Salas como único atacante. El experimento de los tres centrales no volverá a tener lugar y la duda pasa por Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero como el más adelantado para complementar a Enzo Pérez y Kevin Castaño. Palmeiras irá con lo mejor que tiene. El sábado por el Brasileirao, se dio el lujo de cuidar los titulares y con un equipo alternativo, golear 4 a 1 a Fortaleza. Pero no podrá ni siquiera pestañear. El fútbol, como la vida, dan sorpresas cuando menos se lo espera.