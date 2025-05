​Copa Libertadores: River cierra la fase de grupos ante Universitario de Perú 

Con el pasaje a octavos de final ya en su poder, River (11) cerrará este martes su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Universitario de Perú (7) desde las 21.30 en el estadio Monumental (Telefé y Fox Sports). Pero no serán los “Millonarios” los únicos protagonistas de la noche copera. A la misma hora y en La Plata, Estudiantes (9) recibirá a Carabobo de Venezuela (1) con la certeza de que una victoria lo catapultará a la próxima etapa de la competencia (Fox Sports). Y a primer turno, Talleres de Córdoba (3) intentará derrotar a San Pablo (11) en pleno estadio Morumbí (Fox Sports), cuestión de llegar al tercer puesto del grupo D y poder jugar el repechaje con uno de los segundos de la Copa Sudamericana.

River jugará su cuarto partido consecutivo en el Monumental entre el torneo local y el campeonato. Pero esta vez lo hará luego del golpe que implicó quedarse afuera en los cuartos de final del Apertura ante Platense y por tiros desde el punto penal. Como la clasificación a octavos ya la tiene resuelta y el antecedente de la victoria 1 a 0 en la ida jugada en Lima, el partido será el comienzo de la puesta a punto riverplatense de cara al Mundial de Clubes en el que debutará el martes 17 de junio a las 19 en Seattle frente a Urawa Red Diamonds de Japón. No falta mucho.

El chileno Paulo Díaz se quedó afuera de la lista de concentrados por una sinovitis en su rodilla izquierda y no jugará ante los peruanos. El defensor no pudo terminar a la par de sus compañeros el entrenamiento del domingo y no se sumó al grupo en la práctica de este lunes por la mañana. Ante este escenario, el técnico Marcelo Gallardo decidió que Germán Pezzella será su reemplazante para conformar la zaga junto a Lucas Martínez Quarta, quien pasará a ser segundo marcador central. El resto del equipo sería idéntico al que arrancó contra Platense.

Universitario, por su parte, apostará a la proeza de ganar en el Monumental para avanzar a los octavos de final que empezarán a jugarse recién en agosto. Si perdieran e Independiente del Valle le ganara en Quito a Barcelona de Guayaquil, quedarán terceros e irán al repechaje. Si venciera Barcelona, entrará a tallar la diferencia de gol. La única victoria de la U en el Monumental pasó hace 58 años, el 13 de junio de 1967, por 1 a 0 en la Copa Libertadores de ese año.

Lo de Estudiantes aparece mucho más claro. Necesita vencer al endeble equipo venezolano que apenas sumó uno de los quince puntos que jugó para llegar a la próxima fase. El equipo de La Plata quedó rapidamente afuera de los playoffs del Torneo Apertura, viene de perder 3 a 2 con Botafogo en Río de Janeiro y entrará en receso luego del partido de esta noche con la intención de reforzarse en el próximo mercado de pases.

Por último, Talleres tratará de ir por una hazaña y salvar una campaña mala en la que sólo pudo empatar de local 0 a 0 con Libertad de Paraguay y ganarle hace dos semanas por 2 a 0 a Alianza Lima. Los cordobeses no tienen alternativa: llegarán de última al repechaje si ganan o si empatan y Libertad bate a Alianza en Asunción. Una derrota ante San Pablo que, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, está invicto (tres triunfos y dos empates) y ya clasificado, sacará de la Copa al equipo albiazul que, de todos los equipos argentinos, es el que más complicada tiene su continuidad en la Copa. El resto es muy posible que esta misma semana termine de cerrar la clasificación a octavos.