​Copa Libertadores femenina: sobre el final, San Lorenzo derrotó a Olimpia 

Con un gol de Ichika Egashira en el segundo minuto de descuento de la etapa complementaria, San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Olimpia de Paraguay en el estadio de Deportivo Morón y mejoró sus chances de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. Las “Santitas”, que habían perdido por 2 a 0 en su debut ante San Pablo de Brasil, definirán la clasificación del grupo C (pasan los dos primeros de cada zona) el próximo jueves ante Colo-Colo de Chile, que al cierre de esta edición enfrentaba a las paulistas en la cancha de Banfield.

Las sanlorencistas jugaron con gran empuje ante un conjunto paraguayo que se fue replegando con el correr de los minutos y terminó metido en su área. Pero les faltó certeza en la definición de las jugadas, a pesar del que en el entretiempo, el técnico Franco Bertera cambió la delantera por completo. Cuando parecía que todo terminaba 0 a 0 y ya se jugaba el tiempo adicional, Vanina Preininger habilitó a Maricel Pereyra y esta a su vez cedió a Egashira que, con un remate suave y colocado a la derecha, marcó el único gol de la tarde.

San Lorenzo alistó a Solana Pereyra; Karen Puentes, Oriana Gómez, Gisel Vidal y Florencia Coronel (Daniela Mereles); Maricel Pereyra, Preininger y Rocío Vázquez, Katherine Castillo (Sabina Coronel), Juana Fonseca (Delfina Pafundi) y Luciana Zacmon (Egashira). Los cuartos de final se jugaran a eliminación directa el próximo fin de semana en los estadios de Banfield y Morón.