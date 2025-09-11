​Copa Davis: Etcheverry le ganó la pulseada interna a Comesaña y abrirá la serie ante Países Bajos 

El equipo argentino de la Copa Davis buscará, a partir de este viernes desde las 9, la clasificación al ansiado Final 8, el premio que entregará la serie ante Países Bajos en la ciudad de Groningen, sobre la cancha dura bajo techo. El sorteo de este jueves determinó que el choque por la segunda ronda de los Qualifiers arranque con el duelo entre Tomás Etcheverry (64°), segundo singlista nacional, y Jesper De Jong (79°), el número uno local por ranking. El segundo punto, a continuación, enfrentará a Francisco Cerúndolo (21°) con Botic Van de Zandschulp (82°).

La eliminatoria seguirá su rumbo el sábado con el cruce de dobles: Horacio Zeballos (5° del mundo y reciente campeón del US Open) y Andrés Molteni (19°) ante la pareja local conformada por Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). De ser necesario la serie, con el clásico formato al mejor de cinco puntos, seguirá con los otros dos singles: según el sorteo, aunque los equipos podrán modificar la formación, jugaría Cerúndolo contra De Jong y definiría Etcheverry frente a Van de Zandschulp.

La semana de trabajo en Groningen impulsó la decisión del capitán Javier Frana, en su segunda serie luego del estreno triunfal de febrero pasado ante Noruega en Oslo, de poner a Etcheverry como segundo singlista por sobre el debutante Francisco Comesaña (61°), de mejor ubicación en el ranking y de resultados en lo que va del año por encima de los del platense, que viene de cambiar de rumbo: finalizó un corto y perjudicial ciclo con Horacio De La Peña y volvió con su viejo coach Walter Grinovero, y en el medio tuvo como entrenador al propio Frana ante del US Open, en el torneo de Cincinnati, bajo la reglamentación de un nuevo protocolo de asistencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En Países Bajos, que debutará directo en la segunda ronda de los Qualifiers luego de haber alcanzado la final mundial en 2024 -perdió ante Italia en Málaga-, hubo un enroque el último lunes que modificó los cruces de singles en la serie ante Argentina: más allá de que no cuenta con su mejor jugador Tallon Griekspoor (31°), lo cierto es que Van de Zandschulp podría ser el virtual primer singlista local -se esperaba que jugara el primer día contra el single 2 argentino-, por recorrido y por mejor ranking histórico (22°), pero fue superado en el listado actualizado esta misma semana por el propio De Jong, que atraviesa el momento más destacado de su carrera y vestirá por primera vez la camiseta naranja.

“La baja de Griekspoor para nosotros no significó nada. No sé si después afectará, pero como primera reacción no modificó nada. Los vemos con la guardia alta: tienen jugadores con recorrido, fueron finalistas el año pasado. En la Copa Davis el ranking desaparece”, había manifestado Frana horas antes de emprender el viaje rumbo a Países Bajos. Etcheverry, el elegido por el capitán, había decidido no escaparle al análisis previo de la eliminatoria: “Yo pienso que somos favoritos. Hay que respetar a todos los rivales pero por la baja de Griekspoor y por el equipo que tenemos creo que deberíamos ganar la serie, más allá de que el ranking no importa y pueden pasar muchas cosas”.

El conductor rafaelino, por su parte, se desmarcaba pero sin escaparle al potencial argentino: “No sé si me siento favorito, pero sí me siento fuerte. Es un registro interno: si tengo que decirlo de una manera es que somos muy fuertes. Ningún resultado me puede sorprender: puede que haya alguno no deseado, pero la serie es muy pareja y espero que salga para nuestro lado”. Ahora, ya en Groningen, a 180 kilómetros de Amsterdam, el capitán sostuvo: “Como latinos nos gusta el buen ambiente, el ruido. Somos visitantes, pero eso nos fortalece el corazón y el espíritu”.

El cruce con Países Bajos, que será crucial para la Argentina por poner en juego el pase a la instancia de los ocho mejores equipos del mundo, se jugará en el estadio cubierto MartiniPlaza, con capacidad para 3.855 espectadores. En caso de ganar, el conjunto de Frana conocerá a su rival para los cuartos de final el próximo miércoles 17 de septiembre, en el sorteo a realizarse en la Piazza Maggiore de Bologna, la ciudad que será sede del Final 8 del 18 al 23 de noviembre próximos.