​Copa Argentina: River-Independiente Rivadavia y una semifinal con mucho en juego 

Para River, la Copa Argentina representa un objetivo excluyente. Es la vía mas directa que tiene por ahora, para llegar a la Copa Libertadores del año venidero. Por eso, resulta tan importante la semifinal que habrá de jugar este viernes desde las 22.10 en el estadio Mario Kempes de Córdoba ante Independiente Rivadavia de Mendoza con televisación de TyC Sports.

Ganarla, pondrá al equipo de Marcelo Gallardo en la final ante el ganador de Belgrano-Argentinos y extenderá las esperanzas de llegar al máximo torneo continental a nivel de clubes, Perderla será un gran golpazo anímico y deportivo en un año que, para los Milllonarios, hasta aquí ha sido futbolisticamente muy deficitario, lleno de frustraciones. En caso de empate al cabo de los noventa minutos, el pasaporte a la final se resolverá por tiros desde el punto penal.

River llegó hasta aquí luego de haberle ganado a Racing un durísimo partido de cuartos por 1 a 0 en Rosario. Y el compromiso parece ser accesible. Actualmente, se ubica segundo en la tabla anual. Pero si Boca le gana el lunes el partido pendiente a Barracas Central, podría quedar relegado al tercer puesto, que otorga un lugar en la fase de repechaje. En el Torneo Clausura, el Milllonario está en el 5º puesto de la Zona B con 21 unidades y con su triunfo del sábado por 2 a 0 ante Talleres, cortó una racha negativa de seis derrotas en siete encuentros. Gallardo no definió el equipo y parece tener dos dudas: Galoppo o Lencina en la media cancha y Colidio o Driussi en el centro del ataque.

Los mendocinos, por su parte, llegan de capa caída. Accedieron a esta instancia tras haber superadoa Tigre por 3 a 1 en los cuartos de final. Pero en el Clausura, atraviesan un momento irregular con dos derrotas y cuatro empates en las seis últimas fechas que han puesto a sus hinchas de muy mal humor y al equipo fuera de la clasificación a octavos de final y a seis puntos del acceso a la Copa Sudamericana. El sábado, inclusive perdieron 2 a 1 con Banfield como locales.