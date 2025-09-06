​Copa Argentina: Independiente Rivadavia está en las semifinales 

Independiente Rivadavia de Mendoza se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina, tras derrotar 3-1 a Tigre, en un encuentro disputado en el estadio de Newell’s.

El conjunto mendocino se puso en ventaja con un gol de Matías Fernández, a los 14 minutos de la primera parte, aunque Jabes Saralegui empató de manera parcial, a los 20 minutos. En la segunda mitad, a los 27 minutos, Fabrizio Sartori marcó el 2-1 y Ezequiel Bonifacio redondeó el triunfo de Independiente Rivadavia en 43 minutos.

Además, el partido tuvo tres expulsados: en el minuto 44 del segundo tiempo, el arquero de Tigre Felipe Zenobio y el defensor de Independiente Rivadavia Pedro Souto, quien estaba en el banco de suplentes; y uno más en el noveno minuto de descuento: el central Joaquín Laso.

En la próxima instancia del certamen, Independiente Rivadavia se enfrentará al ganador del cruce entre River y Racing por un lugar en la final.

El equipo de Alfredo Berti se puso en ventaja a los 14 minutos de la primera etapa. Un buen pase largo del delantero Sebastián Villa dejó libre de marca a Matías Fernández, que remató de primera desde el costado izquierdo, con un tiro bajo y cruzado que se convirtió en el 1-0.

El conjunto mendocino volvió a llegar cuatro minutos después. Tras una combinación en el borde del área grande, Villa sacó un remate alto de zurda, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Zenobio.

La igualdad llegó a los 20 minutos: Saralegui recibió un tiro libre jugado en corto, avanzó por el costado derecho y metió un remate muy potente al primer palo, que entró a pesar del buen esfuerzo del arquero Centurión.

En 25 minutos, un córner desde la derecha cayó al primer palo para el desmarque del delantero Fabrizio Sartori, cuyo remate fue contenido por Zenobio, sobre su poste izquierdo.

Cinco minutos más tarde, un cambio de frente de Villa fue prolongado hacia atrás por el volante Mauricio Cardillo para el avance por derecha de Fernández, que remató bajo y al segundo poste, pero no pudo superar a Zenobio, que desvió al tiro de esquina.

La segunda mitad no tuvo llegadas de peligro hasta los 27 minutos, con el tercer gol de la noche. En un buen contraataque, Villa avanzó con la pelota por el medio y abrió hacia la izquierda para Fernández, cuyo centro buscapié fue empujado al gol por el segundo poste por el delantero Fabrizio Sartori.

A los 43 minutos, Ezequiel Bonifacio recibió sobre el vértice derecho del área rival y metió un gran remate, que entró con mucha potencia por el ángulo derecho de Zenobio.

En el festejo de dicho gol, unos gestos repudiables del defensor Pedro Souto, quien fue suplente, hacia la tribuna rival generaron un tumulto que terminó con dos expulsados: el lateral exBanfield y Felipe Zenobio.

Por último, en el noveno minuto de descuento, el zaguero Joaquín Laso tuvo un choque fuerte con un delantero rival, que terminó en su expulsión.