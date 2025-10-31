​Copa Argentina: el partido definitivo será en cancha de Instituto 

La final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se disputará en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba y contará con VAR por primera vez en la historia de la competición.

El encuentro se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 21.10, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo de la asistencia tecnológica.

La AFA oficializó la designación arbitral para el duelo decisivo, que tendrá por primera vez a ambos clubes frente a un título nacional. Ramírez registra diez antecedentes con Argentinos, con cuatro victorias, cinco empates y una derrota, más 22 amarillas y dos expulsiones al equipo de La Paternal.

Independiente Rivadavia, por su parte, también suma diez partidos con el mismo juez, con seis triunfos, cuatro empates, 31 amonestaciones y una roja.

La organización de la Copa Argentina confirmó la sede cordobesa tras evaluaciones previas, y ratificó el horario nocturno para el choque que definirá al campeón y un boleto a la Copa Libertadores 2026.

Todas las finales de Copa Argentina

En las últimas ediciones, los escenarios elegidos incluyeron el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Ciudad de Lanús y el 5 de Abril de Santa Fe.

Argentinos buscará sumar un nuevo título nacional a su historia, mientras que Independiente Rivadavia, uno de los grandes protagonistas del ascenso reciente, intentará lograr su primera estrella a nivel nacional y reafirmar el gran momento que vive el fútbol mendocino.

Por cuarto año consecutivo, la Copa Argentina tendrá nuevo campeón -el año pasado fue Central Córdoba de Santiago del Estero, que venció a Vélez- y anteriormente habían sido Estudiantes de La Plata y Patronato de Paraná.

El historial de campeones

Boca: 1969, 2011/12, 2014/15, 2019/20

River: 2015/16, 2016/17, 2018/19

Rosario Central: 2017/18

Central Córdoba de Santiago del Estero: 2024

Arsenal: 2012/13

Estudiantes de La Plata: 2023

Huracán: 2013/14

Patronato: 2022