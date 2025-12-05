​Copa Argentina 2026: se confirmó el día, horario y sede del sorteo de los 32avos de final 

Apenas un mes pasó de la histórica consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, y el torneo ya confirmó detalles de la próxima edición. Sí, a través de la cuenta oficial de la competencia, se reveló que el sorteo de los 32avos. de final se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a partir de las 12:00 PM.
De esa forma, quedarán conformadas las llaves que definirán el futuro de los 64 equipos participantes. Entre ellos, como de costumbre, aparecerán clubes de todas las categorías: Liga Profesional de Fútbol (30), Primera Nacional (15), Torneo Federal A (10), Primera B Metropolitana (5) y Primera C (4).
Tal y como ocurre en todas las ediciones, el primer partido lo jugará el actual campeón: la ya mencionada Lepra mendocina, quien viene de vencer el pasado 5 de noviembre a Argentinos Juniors por penales tras un disputado 2-2 en los 90′. Se espera que este se juegue en la anteúltima semana de enero, justo antes de que arranque el Torneo Apertura. El horario y la fecha exacta quedan a confirmar.
A su vez, la AFA implementará en este torneo una nueva modalidad: el calendario para los equipos que jueguen competiciones Conmebol estará segmentado. En otras palabras, no jugarán partidos de Copa Argentina en semanas de acción internacional.
Uno por uno: los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina 2026
Liga Profesional de Fútbol
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- Boca Juniors
- Central Córdoba
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Lanús
- Newell’s Old Boys
- Platense
- Racing Club
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan
- Sarmiento
- Talleres
- Tigre
- Unión
- Vélez Sarsfield
Primera Nacional
- Agropecuario
- Atlanta
- Chaco For Ever
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes de Buenos Aires
- Estudiantes de Rio Cuarto
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza
- Gimnasia y Tiro de Salta
- Godoy Cruz
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- Temperley
- Tristán Suárez
- Deportivo Madryn
Torneo Federal A
- Argentino de Monte Maíz
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Ciudad de Bolívar
- Deportivo Rincón
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Olimpo
- San Martín de Formosa
- Sarmiento La Banda
- Sportivo Belgrano
Primera B Metropolitana
- Acassuso
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
- Midland
- Real Pilar
Primera C
- Camioneros
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Deportivo Español o Claypole (todavía resta definir el cupo)
Todos los campeones en la historia de la Copa Argentina
- 1969 – Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)
- 1970 – Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)
- 2012 – Boca Juniors (2-1 vs. Racing)
- 2013 – Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)
- 2014 – Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)
- 2015 – Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)
- 2016 – River Plate (4-3 vs. Rosario Central)
- 2017 – River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)
- 2018 – Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)
- 2019 – River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE)
- 2020 – Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)
- 2022 – Patronato (1-0 vs. Talleres)
- 2023 – Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)
- 2024 – Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)
- 2025 – Independiente Rivadavia (5-3 en los penales, después del 2-2 vs. Argentinos)
