​Copa Argentina 2026: se confirmó el día, horario y sede del sorteo de los 32avos de final 

Apenas un mes pasó de la histórica consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, y el torneo ya confirmó detalles de la próxima edición. Sí, a través de la cuenta oficial de la competencia, se reveló que el sorteo de los 32avos. de final se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a partir de las 12:00 PM.

De esa forma, quedarán conformadas las llaves que definirán el futuro de los 64 equipos participantes. Entre ellos, como de costumbre, aparecerán clubes de todas las categorías: Liga Profesional de Fútbol (30), Primera Nacional (15), Torneo Federal A (10), Primera B Metropolitana (5) y Primera C (4).

Tal y como ocurre en todas las ediciones, el primer partido lo jugará el actual campeón: la ya mencionada Lepra mendocina, quien viene de vencer el pasado 5 de noviembre a Argentinos Juniors por penales tras un disputado 2-2 en los 90′. Se espera que este se juegue en la anteúltima semana de enero, justo antes de que arranque el Torneo Apertura. El horario y la fecha exacta quedan a confirmar.

A su vez, la AFA implementará en este torneo una nueva modalidad: el calendario para los equipos que jueguen competiciones Conmebol estará segmentado. En otras palabras, no jugarán partidos de Copa Argentina en semanas de acción internacional.

Uno por uno: los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina 2026

Liga Profesional de Fútbol

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

Racing Club

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan

Sarmiento

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

Primera Nacional

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes de Buenos Aires

Estudiantes de Rio Cuarto

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Gimnasia y Tiro de Salta

Godoy Cruz

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

Deportivo Madryn

Torneo Federal A

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

Primera B Metropolitana

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland

Real Pilar

Primera C

Camioneros

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Deportivo Español o Claypole (todavía resta definir el cupo)

Todos los campeones en la historia de la Copa Argentina

1969 – Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)

1970 – Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)

2012 – Boca Juniors (2-1 vs. Racing)

2013 – Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)

2014 – Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)

2015 – Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)

2016 – River Plate (4-3 vs. Rosario Central)

2017 – River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)

2018 – Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)

2019 – River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE)

2020 – Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)

2022 – Patronato (1-0 vs. Talleres)

2023 – Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)

2024 – Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)

2025 – Independiente Rivadavia (5-3 en los penales, después del 2-2 vs. Argentinos)

