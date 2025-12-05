5 diciembre, 2025 08:10
​Copa Argentina 2026: se confirmó el día, horario y sede del sorteo de los 32avos de final 

  

Apenas un mes pasó de la histórica consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina, y el torneo ya confirmó detalles de la próxima edición. Sí, a través de la cuenta oficial de la competencia, se reveló que el sorteo de los 32avos. de final se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a partir de las 12:00 PM.

De esa forma, quedarán conformadas las llaves que definirán el futuro de los 64 equipos participantes. Entre ellos, como de costumbre, aparecerán clubes de todas las categorías: Liga Profesional de Fútbol (30), Primera Nacional (15), Torneo Federal A (10), Primera B Metropolitana (5) y Primera C (4).

Tal y como ocurre en todas las ediciones, el primer partido lo jugará el actual campeón: la ya mencionada Lepra mendocina, quien viene de vencer el pasado 5 de noviembre a Argentinos Juniors por penales tras un disputado 2-2 en los 90′. Se espera que este se juegue en la anteúltima semana de enero, justo antes de que arranque el Torneo Apertura. El horario y la fecha exacta quedan a confirmar.

A su vez, la AFA implementará en este torneo una nueva modalidad: el calendario para los equipos que jueguen competiciones Conmebol estará segmentado. En otras palabras, no jugarán partidos de Copa Argentina en semanas de acción internacional.

Uno por uno: los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina 2026
Liga Profesional de Fútbol
  • Aldosivi
  • Argentinos Juniors
  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • Boca Juniors
  • Central Córdoba
  • Defensa y Justicia
  • Deportivo Riestra
  • Estudiantes de La Plata
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Godoy Cruz
  • Huracán
  • Independiente
  • Independiente Rivadavia
  • Instituto
  • Lanús
  • Newell’s Old Boys
  • Platense
  • Racing Club
  • River Plate
  • Rosario Central
  • San Lorenzo
  • San Martín de San Juan
  • Sarmiento
  • Talleres
  • Tigre
  • Unión
  • Vélez Sarsfield
Primera Nacional
  • Agropecuario
  • Atlanta
  • Chaco For Ever
  • Deportivo Maipú
  • Deportivo Morón
  • Estudiantes de Buenos Aires
  • Estudiantes de Rio Cuarto
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • Gimnasia y Esgrima de Mendoza
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • Godoy Cruz
  • San Martín de Tucumán
  • San Miguel
  • Temperley
  • Tristán Suárez
  • Deportivo Madryn
Torneo Federal A
  • Argentino de Monte Maíz
  • Atenas de Río Cuarto
  • Atlético de Rafaela
  • Ciudad de Bolívar
  • Deportivo Rincón
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Olimpo
  • San Martín de Formosa
  • Sarmiento La Banda
  • Sportivo Belgrano
Primera B Metropolitana
  • Acassuso
  • Argentino de Merlo
  • Deportivo Armenio
  • Midland
  • Real Pilar
Primera C
  • Camioneros
  • Ituzaingó
  • Sportivo Barracas
  • Deportivo Español o Claypole (todavía resta definir el cupo)
Todos los campeones en la historia de la Copa Argentina
  • 1969 – Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)
  • 1970 – Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)
  • 2012 – Boca Juniors (2-1 vs. Racing)
  • 2013 – Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)
  • 2014 – Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)
  • 2015 – Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)
  • 2016 – River Plate (4-3 vs. Rosario Central)
  • 2017 – River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)
  • 2018 – Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)
  • 2019 – River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE)
  • 2020 – Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)
  • 2022 – Patronato (1-0 vs. Talleres)
  • 2023 – Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)
  • 2024 – Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)
  • 2025 – Independiente Rivadavia (5-3 en los penales, después del 2-2 vs. Argentinos)
