​Confirmado: Boca recibirá a Racing en las semifinales del Torneo Clausura 

Habrá clásico en las dos semifinales del Torneo Clausura. De un lado, Gimnasia recibirá a Estudiantes en el Bosque. Del otro, Boca y Racing se enfrentarán en La Bombonera en busca de un lugar en la definición del campeonato. El Xeneize y la Academia volverán a verse las caras en un partido definitorio, que en esta ocasión clasificará al ganador a la final que se disputará el 13 de diciembre.

Ambos equipos ya se han visto las caras dos veces este año. En el Apertura, los de Gustavo Costas se impusieron 2-0 en el Cilindro de Avellaneda por los goles de Luciano Vietto y Maravilla Martínez. En el Apertura, todo quedó empatado por los goles de Santiago Solari y Milton Giménez.

Boca y Racing empataron en la Bombonera (Foto Juano Tesone). Boca y Racing empataron en la Bombonera (Foto Juano Tesone).

En esta ocasión, el Estadio Alberto J. Armando volverá a ser el escenario del duelo, aunque en esta ocasión no podrá haber empate. En Olé, te contamos todos los detalles antes de este encuentro.

¿Cuándo puede jugarse Boca vs. Racing, por las semifinales del Torneo Clausura?

El encuentro se disputará el próximo fin de semana largo. Por el momento, no hay confirmación oficial acerca del día o del horario del encuentro, pero todo parece indicar el encuentro se disputará el domingo 7 de diciembre en La Bombonera por pedido de AFA.

Recordemos que en caso de que el Boca y Racing empaten en los 90 minutos, la llave se definirá en el alargue. En caso de persistir la igualdad, el finalista se definirá por penales.

Así llega Boca a la semifinal del Torneo Clausura

El festejo de Boca (Foto Marcelo Carroll). El festejo de Boca (Foto Marcelo Carroll).

El Xeneize llega en racha: ganó sus últimos seis partidos de la mano de Claudio Úbeda, una seguidilla positiva que le permitió conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ganarle el Superclásico ante River y meterse en las semifinales del certamen. El CABJ quedó primero en la Zona A con 29 puntos, viene de eliminar a Talleres (2-0) y a Argentinos Juniors (1-0) y ahora volverá a ser local por última vez en el año.

Así llega Racing a la semifinal del Torneo Clausura

Racing a semis (Foto: Alejandro Pagni). Racing a semis (Foto: Alejandro Pagni).