​Con una multitud y un Yamal diferenciado, la Selección de España tuvo su primer entrenamiento de cara al Mundial 

Ya con todas las competencias europeas finalizadas, las selecciones comienzan a juntar a sus futbolistas para enfocarse de lleno en la Copa del Mundo que se encuentra a la vuelta de la esquina. Ese es el caso de España, que este domingo tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Luis de la Fuente antes de viajar hacia Norteamérica, en una jornada donde los fanáticos fueron protagonistas.

Con 21 de sus 26 jugadores confirmados para el Mundial a disposición, el conjunto español comenzó la actividad este domingo por la mañana en el predio de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, en Madrid. A pesar del sofocante calor del verano madrileño, miles de hinchas se acercaron para presenciar la práctica del conjunto campeón de la última Eurocopa.

La expectativa por conseguir el segundo título mundial en España es altísima. El equipo llega aceitado, con una base consolidada hace ya algunos años y se perfila como una de las selecciones candidatas a quedarse con la Copa del Mundo. Una ilusión que se pudo ver expresada en la cercanía de los hinchas con el equipo, en la práctica de este domingo.

Porque más de 2000 fanáticos -mucho más de los que se esperaba al punto de que unos cuantos se quedaron sin lugar- se presentaron en la puerta del predio de La Roja para observar el primer entrenamiento antes de partir hacia tierras norteamericanas, manifestando así todo su apoyo para con el equipo.

Uno de los más aclamados, sin dudas, fue Lamine Yamal. El jugador del Barcelona se encuentra entrenando diferenciado junto a Nico Williams y Víctor Muñoz debido a la lesión que arrastra hace un par de semanas. Luego de una suave entrada en calor y algunos ejercicios precompetitivos con el grupo, Yamal y sus dos compañeros se acercaron a los hinchas para tomarse algunas fotos y firmar autógrafos, antes de meterse en el gimnasio a continuar con su recuperación.

Lamine Yamal trabaja diferenciado para llegar de la mejor manera al Mundial. (@SEFutbol) Lamine Yamal trabaja diferenciado para llegar de la mejor manera al Mundial. (@SEFutbol)

El conjunto de Luis de la Fuente, al que solo le faltan los cuatro futbolistas que formaron parte de la final de la Champions League (Mikel Merino, David Raya y Martín Zubimend del Arsenal y Fabián Ruiz del PSG) además de Yeremy Pino, flamante campeón de la Conference League con el Crystal Palace, llevó adelante un entrenamiento protocolar de reencuentro, sin mucha exigencia y con el objetivo de volver a agarrar ese rodaje de selección que se pierde después de algunas semanas sin verse.

Pedri, en su llegada a la concentración de España. (@SEFutbol) Pedri, en su llegada a la concentración de España. (@SEFutbol)

El cronograma de España hasta el debut mundialista

Este lunes y martes, el seleccionado español se entrenará con normalidad en Las Rozas para llegar de la mejor manera posible a su primer amistoso. El jueves de junio en La Coruña, España recibe a Irak, otra selección mundialista.

Ese viernes 5 de junio, la delegación partirá hacia Norteamérica, pero primero hará una parada en México, dado que el lunes 8 del mismo mes se verá las caras contra Perú en Puebla, en su último amistoso de preparación. Ahí sí, quedará finalmente todo listo para el debut mundialista ante Cabo Verde, el lunes 15 en Atlanta.

El fixture de España en el Mundial

Fecha 1: España vs. Cabo Verde, lunes 15 de junio, 11:00 AM, Atlanta

Fecha 2: España vs. Arabia Saudita, domingo 21 de junio, 1:00 PM, Atlanta

Fecha 3: España vs. Uruguay, viernes 26 de junio, 9:00 PM, Houston

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