​Con una emotiva carta en sus redes, Gabriel Arias se despidió de Racing 

Con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Gabriel Arias se despidió de Racing. Luego de un ciclo de siete años y medio, 254 partidos y seis títulos, el chileno le puso punto final a su etapa en el club de Avellaneda. En este sentido, y ante el interés de clubes como Newell’s y Defensa y Justicia, el #1 aprovechó para decir adiós.

Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le habría creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?

A mi esposa, a mis hijos y a mi familia, que son quienes estuvieron en cada momento lindo y en cada día difícil al lado mío. A Víctor, a Diego, a Chacho y a Fer Gayoso, que a mediados de 2018 apostaron por mí para defender el arco de un club gigante como Racing.

A Licha, Iván y Leo Sigali los tres primeros en darme la bienvenida y en hacerme sentir como si fuera de la casa. Y, por supuesto, a todos los futbolistas con los que tuve el privilegio de jugar en todos estos años: no me alcanzan las palabras para agradecerles todo lo que me ayudaron a crecer.

A los auxiliares, al cuerpo médico, a los cuerpos técnicos y a los trabajadores del club, por haber estado al pie del cañón en el día a día para que nosotros pudiéramos entregarnos al máximo.

Y a los hinchas, los grandes protagonistas de esta historia, que me demostraron su cariño durante todo este tiempo y con los que compartí momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto. ¡Gracias, muchas gracias, por todo lo que vivimos juntos!

