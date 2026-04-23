​Con un golazo de De Paul, el Inter Miami venció a Real Salt Lake y se acerca a la cima de la Conferencia Este 

Cada vez falta menos para que Leo Messi, en cuerpo y alma, se enfoque al 100% en lo que será su último Mundial. Consumado el triunfo de este miércoles ante Real Salt Lake, que lo hizo alcanzar al menos temporalmente el primer puesto junto a Nashville, son apenas seis partidos oficiales los que separan al mejor jugador del mundo de su último gran desafío con la Selección Argentina. A conciencia, como lo ha hecho durante toda su carrera, el 10 administra su físico para llegar de la menor manera a la cita mundialista. Lo ha hecho antes, claro que en menor medida, y lo está haciendo ahora. Sabe que no se puede permitir ningún contratiempo físico que lo ponga en riesgo. Así y todo, sale y juega. Siempre los 90 minutos. Porque si hay algo que Leo no negocia son las ganas de patear la pelota.

No fue un partido sencillo el que jugó ayer como visitante, pero Inter lo terminó resolviendo en los últimos 10 minutos principalmente por jerarquía individual. Cruzando el ancho del país, el ahora Inter Miami de Guillermo Hoyos se enfrentó a un Real Salt Lake que llegaba en el top 4 de la conferencia del Oeste y que sólo había perdido un juego en lo que va de temporada regular. El primer tiempo encontró a la visita como protagonista. Hoyos paró un 3-4-3 con Luján de stopper por derecha, Mura de lateral derecho, De Paul en el doble comando y tridente argentino, con el 10 por el centro como un falso nueve generador de juego, Allende y Berterame por las bandas. Dominó y generó, aunque sin tanta claridad. Messi, además de un remate que le tapó el arquero, tuvo una oportunidad inmejorable de tiro libre. Pasados los 35 minutos, Morgan le hizo una falta a Rodrigo De Paul al borde del área y un poco recostado hacia la derecha. Era ideal para un zurdo y las cámaras ya estaban preparadas para filmar el gol de Leo. Extrañamente, no pudo darle mucha altura y la pelota y pegó en la barrera.

En la ST, cuando la cosa no terminaba de fluir y pintaba para empate, asomó De Paul para un golazo. A la salida de un tiro de esquina, el 7 recibió afuera del área y sacó un derechazo que se metió en un ángulo. Faltaban 8 minutos y al siguiente llegó el 2-0 del ingresado Luis Suárez terminar con la historia.