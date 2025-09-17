​Con un gol de Messi, el Inter Miami le ganó a Seattle Sounders  

El Inter Miami derrotó a Seattle Sounders por 3 a 1, en el Chase Stadium, por la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer (MLS), la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Los goles del local fueron convertidos por el defensor Jordi Alba, a los 11 minutos de la primera parte, el astro argentino Lionel Messi en 40 minutos y el lateral Ian Fray, a los 6 minutos del complemento, mientras que para la visita descontó el volante Obed Vargas, a los 23 minutos del segundo período.

Con el triunfo, el elenco dirigido por Javier Mascherano alcanzó la quinta posición de la conferencia este, con 49 puntos, mientras que Seattle es cuarto en la zona oeste, con cuatro unidades menos.

En la próxima fecha, las “Garzas” deberán recibir al DC United el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 (horario argentino), mientras que “The Sounders” jugará como visitante frente a Austin FC.

El primer gol del partido llegó a los 11 minutos, con una recuperación y posterior pase filtrado hacia la izquierda de Messi, para la subida a toda velocidad de Jordi Alba, quien controló y sacó un remate bajo y cruzado, para el 1-0.

En 27 minutos, un gran pase largo del volante Sergio Busquets dejó mano a mano a Messi, quien enganchó hacia la derecha y remató con el borde externo del pie izquierdo, con un tiro que dio en el palo derecho del arquero Stefan Frei.

A los 40 minutos, un buen centro rasante de Jordi Alba habilitó a Messi, que empujó la pelota al gol por el segundo palo.

El astro argentino tuvo una nueva llegada peligrosa dos minutos después, con un desprendimiento por derecha que culminó con un remate bajo y cruzado, desviado por el guardameta rival.

Cuando iban 6 minutos de la segunda mitad, un tiro de esquina al segundo palo le llegó preciso al defensor Ian Fray, cuyo cabezazo alto se convirtió en el 3-0 parcial.

El descuento de la visita llegó a los 23 minutos, luego de un desborde por derecha del delantero Jordan Morris, que puso un centro atrás empujado contra la red por el volante mexicano Obed Vargas.