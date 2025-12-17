​Con un doblete de Garnacho, Chelsea se metió en la semifinal de la Copa de la Liga 

Chelsea abrió este martes los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. De visitante, cumplió con la lógica. Porque venció por 3-1 al Cardiff de Gales (equipo que milita en la tercera división inglesa) de visitante y se metió en las semifinales. Alejandro Garnacho entró en el ST y clavó un doblete.
Los goles de Garnacho
El Bichito ingresó en el comienzo del ST y a los 12′ abrió la cuenta. Error del fondo de Cardiff, conducción y asistencia de Facundo Buonanotte (titular, jugó 66 minutos) para la definición de Garna. El camino parecía sencillo para los de Londres, pero el local se encargó de complicar las acciones a partir del empate a los 30′ de esa misma parte.
El gol de Garnacho luego del pase de Buonanotte
Fuente: ESPN
Con Enzo Fernández observando desde el banco (Chelsea puso una formación inicial con varios suplentes), Pedro Neto -que ingresó en ese mismo ST- estampó el 2-1 para destrabar la igualdad a los 37′ y, ya en el tercer minuto adicional, Garnacho dijo otra vez presente en el marcador: asistencia de Joao Pedro y, con tiempo y espacio, definió de derecha para el 3-1 final.
Fue su primer doblete de Garnacho en Chelsea . Llegó a los cuatro goles en 17 partidos con la camiseta de los actuales campeones del mundo.
Doblete de Garnacho ante Cardiff
Video: ESPN
Los otros partidos de la Copa de la Liga
Manchester City vs. Brentford (miércoles 17 a las 14.30)
Newcastle vs. Fulham (miércoles 17 a las 15.15)
Arsenal vs. Crystal Palace (miércoles 23)
Cuándo vuelve a jugar Chelsea
Chelsea, tercero en la Premier League con 28 puntos, volverá a jugar el sábado de visitante contra Newcastle por la fecha 17 del certamen principal en suelo inglés.