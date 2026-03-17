​Con un doblete de Bisanz, Atlanta le ganó a Deportivo Maipú 

Dicen que lo mejor siempre se deja para el final. Y este Atlanta contra Deportivo Maipú cerraba la fecha de la Primera Nacional. No fue de diez puntos si hablamos netamente de fútbol, pero se sacaron chispas y entregaron un partido cambiante con victoria por 3 a 1 del local.

Atlanta ganó en Villa Crespo. @atlantaoficial Atlanta ganó en Villa Crespo. @atlantaoficial

Claro, parecía que Atlanta se llevaba el match después de que se haya puesto en ventaja con una buena jugada colectiva capitalizada por Bisanz, porque no abundaban las llegadas. Pero en el complemento, los de Pellerano tuvieron uno de los errores más comunes del fútbol: replegarse en ventaja. Tirarse atrás es invitar a que te ataquen… Los mendocinos descuidaron el fondo (el local pudo matar el partido en alguna que otra contra) en el afán de rascar un empate y en una distracción en un tiro libre, llegó el gol del Botellero.

Cuando todo indicaba que repartirían puntos, el Melli Bisanz (hermano de Juan, jugador de Huracán) volvió a picar al espacio, quedó frente al arquero, la tocó e hizo gritar a todo el pueblo de Villa Crespo. Y cuando parecía que podía sufrir sobre el final, una jugada personal de Fedele desembocó en el gol de Galeano para dirimir cualquier tipo de duda acerca de la victoria.

Con este gran triunfo, Atlanta se trepó al cuarto puesto y Deportivo Maipú quedó a dos del descenso… Realidades opuestas.

El Bohemio subió hasta el cuarto lugar en la tabla. @atlantaoficial El Bohemio subió hasta el cuarto lugar en la tabla. @atlantaoficial

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