​Con un detalle especial en la camiseta, River se suma a una importante campaña 

Desde 2012, cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y River, en el marco de esa jornada especial, realizará una importante acción durante el partido frente a Sarmiento. Cada jugador llevará un modelo diferente de camiseta con los números diseñados por Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y creadora de una tipografía reconocida a nivel internacional que en los últimos días dijo presente en el Monumental.

La acción forma parte de la campaña Visible IN, que se propone reivindicar la visibilidad y la igualdad social en el mundo y es impulsada por la Fundación Itinerarium de España con la colaboración de la Fundación River. En este contexto, Anna fue recibida en las últimas horas por el presidente Stefano Di Carlo y luego de una emotiva charla y de recorrer el estadio posaron juntos con la casaca que tendrá los números diseñados por ella en 2012, siendo la primera tipografía de carácter social a nivel mundial.

Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y creadora de una tipografía reconocida a nivel internacional. Prensa River. Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y creadora de una tipografía reconocida a nivel internacional. Prensa River.

“El proyecto comenzó con el diseño manual de las letras y luego se completó con la digitalización del alfabeto, lo que permitió que hoy pueda utilizarse en computadoras y en distintos soportes, buscando transmitir un mensaje que pone en valor a las personas y destaca que todos tienen un lugar de importancia dentro de la sociedad”, detalló River en sus redes sociales, recordando también que el club ya se había sumado a la iniciativa en 2013.

Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y creadora de una tipografía reconocida a nivel internacional. Prensa River. Anna Vives, artista catalana con síndrome de Down y creadora de una tipografía reconocida a nivel internacional. Prensa River.

En aquella ocasión, la propia Anna le entregó una camiseta a Ramón Díaz antes de enfrentar a Lanús por la revancha de cuartos de final de la Sudamericana (cada casaca fue subastada y lo recaudado se destinó a ayudar a chicos con Síndrome de Down) y el Millonario será nuevamente el único club argentino en formar parte de esta edición.

Anna con Ramón Díaz, en 2013. Anna con Ramón Díaz, en 2013.

A lo largo del mes de marzo, otros siete equipos utilizarán los números diseñados por Anna Vives en partidos oficiales: Barcelona (España), Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Corinthians (Brasil), América (México), Dinamo de Kiev (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica).