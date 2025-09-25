​Con tres goles de Julián Alvarez, Atlético de Madrid venció a Rayo Vallecano  

Atlético de Madrid venció por 3-2 a Rayo Vallecano con un hat-trick de Julián Alvarez que evitó otra caída del equipo de Diego Simeone y le dio oxígeno en La Liga. El delantero argentino firmó su primera tripleta con el club y superó los 20 goles en el campeonato español, en donde ya contabiliza 21 tantos en 43 partidos jugados.

El “Colchonero” volvió a exhibir fragilidad y quedó al borde de un nuevo tropiezo. A los 15 minutos, Marcos Llorente envió un centro desde la derecha que Álvarez conectó de volea con zurda para abrir el marcador.

Atlético pudo ampliar con una jugada de Nahuel Molina que terminó desviada por el argentino, pero la visita reaccionó antes del descanso con un disparo lejano de Pep Chavarría que dejó sin respuesta a Jan Oblak.

En la segunda parte, el Rayo tomó protagonismo y generó peligro con Isi Palazón y Balliu. La presión visitante tuvo premio a diez del final: Álvaro García definió con el arco vacío tras dejar atrás a Oblak y puso el 2 a 1 parcial.

Sin embargo, Atlético reaccionó de inmediato. Giuliano Simeone ganó de cabeza, Augusto Batalla tapó y Álvarez aprovechó el rebote sobre la línea para empatar el encuentro.

Cuando parecía que el empate sellaría la noche en el Metropolitano, Alvarez ejecutó el golpe decisivo. A los 88 minutos, tomó la pelota en la puerta del área y sacó un derechazo inatajable que sentenció el 3 a 2 final.

Con su triplete, alcanzó los 33 goles en 63 presentaciones con el Atlético y firmó su actuación más determinante desde su llegada al club.

En otro encuentro de la jornada, Real Sociedad cortó su racha adversa y venció 1-0 a Mallorca en Anoeta. El único tanto lo marcó Mikel Oyarzábal en el complemento, luego de una acción colectiva con Takefusa Kubo y Ander Barrenetxea.

El conjunto vasco, que no ganaba desde la anteúltima fecha de la temporada pasada, puso fin a una serie de cinco jornadas sin victorias en este inicio de campeonato.