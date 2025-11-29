​Con todos los condimentos: Estudiantes enfrenta a Central Córdoba en Santiago del Estero 

Estudiantes pasó una semana complicada en esta guerra abierta con AFA. Desde el pasillo de espaldas ante Rosario Central, pasando por los metadatos de los boletines de la casa madre del fútbol argentino, las indirectas de Claudio Tapia, las directas de Toviggino, la sanción – castigo a los jugadores y al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, y las declaraciones del propio mandamás del club León. Todo eso en menos de una semana. Y todavía falta el partido contra Central Córdoba en Santiago del Estero.

Es que en el Pincha están con los ojos bien abiertos mirando con atención lo sucedido el fin de semana pasado, cuando el Ferro caía ante San Lorenzo de local y en cinco minutos, un polémico penal y la expulsión a Romaña le puso al Ciclón el partido cuesta arriba y lo eliminó.

En este combo, el equipo de Verón se juega todo por un lugar en las semifinales del Clausura contra uno de los equipos ligados a Pablo Toviggino, tesorero de AFA. La mano derecha de Claudio Tapia, si bien nació en Rosario, se define como santiagueño y tiene peso no solamente en el ente rector del fútbol nacional, sino también para la relación con el gobierno provincial de Gerardo Zamora. Desde el pasillogate , Toviggino publicó un sinfín de indirectas dirigidas a Juan Sebastián Verón, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace tiempo, solo que ahora trascendió públicamente.

En todo este contexto, plagado de cuestiones extrafutbolísticas, habrá un encuentro clave entre Central Córdoba y Estudiantes en el que ambos intentarán dejar todo en pos de dar un paso más en el Clausura y meterse en un mano a mano por un lugar en la final.

En el medio de comunicados, mensajes en redes y declaraciones desde ambos lados, ahora la pelota dirimirá quien gana esta batalla que ya trascendió la cancha, pero que, en última instancia, es lo que define todo. El Pincha intentará pasar a semis contra Central Córdoba en medio de este Ferro caliente. ¿Lo logrará?

