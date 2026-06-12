​Con Senesi, cómo quedó la lista oficial de la Selección: ocho debutantes 

Se terminó la espera. El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni resolvió que Marcos Senesi ingrese en lugar de Leonardo Balerdi, lesionado y se definió la lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos.

El entrenador decidió confiar en la base. Son 17 campeones del mundo (Dibu Martínez, Rulli, Montiel, Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Tagliafico, Enzo Fernández, Paredes, De Paul, Mac Allister, Palacios, Messi, Almada, Julián Álvarez y Lautaro Martínez) que dieron la vuelta en Lusail, Lo Celso quien estuvo en el plantel de Rusia 2018 y ocho futbolistas que tendrán su primera vez. Ellos son: Juan Musso, Facundo Medina, Senesi, Valentin Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone, el Flaco López y Nicolás González, quien podrá tener su revancha, tras quedarse afuera de Qatar 2022.

Messi, por el sexto Mundial

Finalmente, el día más esperado por todos los futboleros llegó y sin un gran anuncio, algo que habíamos adelantado en Olé. La idea del capitán de la Selección era aguardar hasta el final para saber cómo está su cuerpo y ahí decidir. Y, más allá del contratiempo que tuvo en el útlimo partido de la MLS y que hoy lo tiene en recuperación, el 10 está se encuentra pleno y con muchas ganas de encarar su sexta Copa del Mundo.

La nómina oficial de 26

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Marcos Senesi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Facundo Medina

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Nico Paz

Enzo Fernández

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Nicolás González

Giuliano Simeone

Thiago Almada

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Flaco López

Lo que dice el reglamento

El cuerpo técnico había demorado la lista inicial, que incluía a Balerdi, por un sutil cambio en el reglamento de la FIFA. En el Mundial 2022, si un jugador se lesionaba cuando ya se había dado la lista definitiva de 26, el reemplazante era libre, no era necesario que fuera de la nómina de 55. Ahora, la FIFA específica que debe ser sí o sí de la prelista y además explica cómo es la logística reglamentaria cuando un jugador que ya tiene su credencial mundialista, debe ser dado de baja.

24.1 Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, «la lista definitiva») dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente. En la lista definitiva solo figurarán jugadores que forman parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva. Se cumplimentará debidamente toda la información sobre los jugadores que se solicite por internet.

24.2 Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. El federación participante deberá nombrar al sustituto e informar a la FIFA al respecto. Una vez recibido y aceptado el examen médico detallado y por escrito en uno de los idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el responsable de los servicios médicos del torneo de la FIFA, confirmará que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en el Mundial de la FIFA 26. Los jugadores lesionados que sean sustituidos deberán devolver su acreditación a la FIFA y, por lo tanto, dejarán de ser considerados miembros de la lista oficial de la federación participante. El jugador suplente deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado.

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