​Con Messi primero, así quedó el ranking de máximos ganadores del Premio The Best 

Ya conocemos al ganador del Premio The Best 2025: Ousmane Dembélé. El delantero francés se quedó con este destacado galardón al mejor futbolista del año después de una increíble temporada con el PSG, donde anotó 35 goles, repartió 16 asistencias y consiguió ser campeón de la Ligue 1, Copa de Francia y Champions League.

De este modo, el atacante galo se convirtió en el sexto ganador distinto en la historia de esta distinción que la FIFA entrega de manera independiente desde 2016, cuándo rompió su alianza con la revista France Football. Desde ese entonces, el premio se ha entregado en 10 ocasiones y, cómo no podía ser de otra forma, su máximo ganador es Lionel Messi.

El astro argentino recibió este trofeo en tres ocasiones: en 2019, 2022 y 2023. En la primera de ellas logró luego de una increíble campaña con el Barcelona, la segunda luego de ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y la tercera y última se dio luego de su última temporada con el PSG. Esto se suma a sus ocho Balones de Oro, galardón del que Leo también es el máximo ganador. De otro planeta…

El ranking de los máximos ganadores del The Best

Lionel Messi (3)

Cristiano Ronaldo (2)

Robert Lewandowski (2)

Luka Modrić (1)

Vinicius Jr. (1)

Ousmane Dembélé (1)

Uno por uno, todos los ganadores del Premio The Best

Cristiano Ronaldo (2016): consiguió el 34.54% del total de votos por encima de Messi (26.42%) y Antoine Griezmann (7.53%). Esa temporada, ganó su tercera Champions y conquistó con Portugal la Euro en Francia. Marcó 61 goles en 60 partidos durante 2016 y ganó cuatro títulos durante el año.

Cristiano Ronaldo (2017): obtuvo el 43.16% del total de los votos. Detrás, Lionel Messi (19.25%) y Neymar (6.97%). Ronaldo terminó esa temporada con 42 goles: 25 en Liga, 12 en Champions, cuatro en el Mundial de Clubes y uno en Copa del Rey.

Cristiano Ronaldo, dos veces ganador (EFE). Cristiano Ronaldo, dos veces ganador (EFE).

Luka Modric (2018): Luego de ser subcampeón del mundo en Rusia, consiguió el 29,05% de los votos. Superó a Cristiano Ronaldo (19,08%) y a Mo Salah (11,23%). ¿Qué hizo esa temporada? Ganó la Champions con el Real Madrid en Kiev (la tercera consecutiva) y fue clave para que Croacia llegara a la final del Mundial. Además, conquistó la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes, en donde fue elegido el mejor jugador del torneo.

Lionel Messi (2019): Leo se impuso en las votaciones a Virgil van Dijk y a Cristiano Ronaldo después de otra temporada impresionante con el Barcelona. Esa campaña, el argentino convirtió 51 veces y dio 19 asistencias en 50 partidos. “Me llena de orgullo ganar este premio, aunque siempre considero a los premios individuales como secundarios y prefiero siempre los colectivos”, dijo el rosarino en la gala que se realizó en la Scala de Milan.

Robert Lewandowski (2020): Se llevó el premio a mejor jugador del año gracias al 19.26% de los votos, por encima de Cristiano Ronaldo (14.07) y Messi (12.96%). Ese año marcó 55 goles en la temporada.

Robert Lewandowski (2021): El delantero del Bayern Múnich fue el más votado (48), apenas por encima de Messi (44). El polaco venía de ser campeón de la Bundesliga, la Supercopa alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, había superado el anterior registro anotador de la Bundesliga que mantenía Gerd Müller.

Lionel Messi (2022): Dueño de ocho balones de Oro entregados por la revista France Football y de cientos de otras distinciones individuales, ya había ganado el The Best en el 2019. Tras ser segundo en 2016, 2017 y 2021, fue elegido nuevamente. Consiguió 52 puntos contra 44 de Kylian Mbappé y 34 de Karim Benzema.

Messi con el trofeo The Best (AP). Messi con el trofeo The Best (AP).

Lionel Messi (2023): Leo se convirtió en el máximo ganador del galardón el año pasado. Fue elegido gracias a 48 puntos, por encima de Erling Haaland (48 -mismo puntaje-) y Kylian Mbappé (35).

Vinicius Jr. (2024): Vini, de gran temporada en Real Madrid, tuvo su revancha tras no ganar el Balón de Oro y fue galardonado como el mejor futbolista del 2024 por la FIFA.

Ousmane Dembélé (2025): el francés fue la principal figura de un Paris Saint Germain que ganó todo: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. El atacante participó en 51 goles en 53 partidos en la temporada, lo que le hizo adueñarse del galardón por primera vez en su carrera.