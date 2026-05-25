​Con los triunfos de Navone y Ugo Carabelli, buen arranque argentino en la segunda jornada de Roland Garros 

A menos de 48 horas de su caída en la final del ATP 250 de Ginebra, Mariano Navone(38º) dio vuelta la página y se recuperó de la mejor manera. Acompañado por sus papás en la tribuna, el argentino dio un primer paso positivo, en la segunda jornada de Roland Garros: venció en sets corridos al estadounidense Jenson Brooksby. Quien también festejó en su debut fue Camilo Ugo Carabelli (59º), quien dejó en el camino a Emilio Nava.

Mariano Navone abrió el camino en la segunda jornada de Roland Garros

Después de un inicio complicado, con un quiebre en su primer servicio, Navone se recuperó con solidez. Igualó el marcador con un quiebre en el quinto game y dio el golpe definitivo en el 5-4. Desde ahí, sostenido con un gran porcentaje de puntos ganados con su primer servicio (82%), el oriundo de 9 de Julio superó sin sobresaltos al número 63 del mundo por un triple 6-4, en 2 horas y 38 minutos de juego.

En segunda ronda, La Nave irá ante el checo Jakub Mensik (27 del mundo), quien viene de vencer al local Titouan Droguet. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito. En su tercera participación en Roland Garros, Navone apunta a mejorar la tercera ronda que logró en 2025.

“Durísimo. Muchos nervios. Después de una buena gira en tierra, uno llega con muchas expectativas a Roland Garros. Había que concentrarse sólo en jugar y no pensar en todo lo que pasa alrededor, que muchas veces no suma. Arranqué un poco apagado, una actitud rara en mí. Creo que en el grito del final salió un poco eso, el descargo que estaba contenido ahí”, reconoció Navone tras el triunfo.

“Otra vez con mi familia acá, que vino desde 9 de julio. Siempre Roland Garros me trae cosas lindas, estos últimos años que lo jugué. Así que muy contento de estar en segunda ronda”, sumó.

Ugo Carabelli, otro que festejó en Roland Garros

Luego de los triunfos de Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra en la primera jornada, y de Mariano Navone también este lunes, Camilo Ugo Carabelli se sumó a la lista de los argentinos que ya sacaron pasaje para la segunda ronda.

Luego de un trabajado primer set, que se definió con un interminable 12-10 en el tie break, el porteño encaminó el partido ante el estadounidense Emilio Nava y se impuso por 7-6, 6-3 y 6-3, en 2 horas y 42 minutos de juego.

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