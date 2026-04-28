​Con la derrota de Huracán, qué necesita Racing para clasificarse a playoffs 

Las cartas ya están sobre la mesa y Racing sabe exactamente qué necesita para clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura.

La Academia había recibido un guiño de Sarmiento, ya que su triunfo 1-0 sobre Tigre mantuvo al equipo de Gustavo Costas en el octavo puesto. Sin embargo, la victoria que consiguió Gimnasia este domingo, con el 1-0 en su visita a Belgrano, sacó a Racing de la zona de octavos y lo dejó en la novena posición con 20 puntos, uno menos que Barracas.

La gran oportunidad para la Academia llegó tras la derrota de Huracán ante Argentinos. Si Racing vence al Globo en la última fecha, se asegurará un lugar en los playoffs sin depender de nadie.

Existe también otro camino más complicado para avanzar. En caso de empatar frente a Huracán, Barracas deberá perder ante Banfield y Racing tendrá que superarlo por diferencia de gol. Además, ni Tigre ni Sarmiento deberán ganar sus respectivos encuentros.

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