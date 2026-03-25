​Con la “banda argenta”, Paraguay se prepara en Grecia para su primer amistoso 

Paraguay está en Atenas, Grecia, para enfrentar el viernes al seleccionado local en el primero de sus dos amistosos en Europa en esta doble fecha FIFA. Gustavo Alfaro utiliza estos días para terminar de conformar la lista de 26 players que a mitad de año estarán en el Mundial. Y hay una buena banda de jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino.
Son cinco los convocados del fútbol local: Orlando Gill de San Lorenzo, José Canale de Lanús, Alexander Maidana de Talleres, Gabriel Ávalos de Independiente y Alex Arce de Independiente Rivadavia. Cinco que buscan un lugar en la nómina definitiva de Lechuga. Se los vio realizando trabajos junto al resto del grupo en la cancha del club Panionios, el centro de entrenamiento guaraní por estos días.
Luego del cotejo ante Grecia, la Albirroja se trasladará hasta Francia para enfrentar el martes 31 a Marruecos. Otra interesante prueba para que Alfaro saque conclusiones de cara a la Copa del Mundo.
Todos los convocados
Arqueros
Roberto Fernández – Cerro Porteño
Orlando Gill – San Lorenzo
Gastón Olveira – Olimpia
Defensores
Gustavo Gómez – Palmeiras
Omar Alderete – Sunderland
Junior Alonso – Mineiro
Fabián Balbuena – Gremio
Gustavo Velázquez – Cerro Porteño
José Canale – Lanús
Juan Cáceres – Dinamo Moscú
Alan Benítez – Libertad
Alexander Medina – Talleres
Mediocampistas
Matías Galarza – Atlanta United
Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps
Braian Ojeda – Orlando City
Damián Bobadilla – São Paulo
Diego Gómez – Brighton
Alejandro Romero Gamarra – Al Ain
Mathías Villasanti – Palmeiras
Miguel Almirón – Atlanta United
Gustavo Caballero – Portsmouth
Delanteros
Ramón Sosa – Palmeiras
Gabriel Ávalos – Independiente
Julio Enciso – Racing de Estrasburgo
Antonio Sanabria – Cremonese
Alex Arce – Independiente Rivadavia
Grecia vs. Paraguay
📅 Viernes 27 de marzo
🏟️ Atenas, Grecia
🕓 16:00 (hora de Argentina)
Marruecos vs. Paraguay
📅 Martes 31 de marzo
🏟️ Lens, Francia
🕓 16:00 (hora de Argentina)