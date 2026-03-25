​Con la “banda argenta”, Paraguay se prepara en Grecia para su primer amistoso 

Paraguay está en Atenas, Grecia, para enfrentar el viernes al seleccionado local en el primero de sus dos amistosos en Europa en esta doble fecha FIFA. Gustavo Alfaro utiliza estos días para terminar de conformar la lista de 26 players que a mitad de año estarán en el Mundial. Y hay una buena banda de jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino.

Son cinco los convocados del fútbol local: Orlando Gill de San Lorenzo, José Canale de Lanús, Alexander Maidana de Talleres, Gabriel Ávalos de Independiente y Alex Arce de Independiente Rivadavia. Cinco que buscan un lugar en la nómina definitiva de Lechuga. Se los vio realizando trabajos junto al resto del grupo en la cancha del club Panionios, el centro de entrenamiento guaraní por estos días.

Gabriel Ávalos de Independiente (Instagram Albirroja). Gabriel Ávalos de Independiente (Instagram Albirroja).

José Canale de Lanús (Instagram Albirroja). José Canale de Lanús (Instagram Albirroja).

Luego del cotejo ante Grecia, la Albirroja se trasladará hasta Francia para enfrentar el martes 31 a Marruecos. Otra interesante prueba para que Alfaro saque conclusiones de cara a la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro con uno de sus colaboradores (Instagram Albirroja). Gustavo Alfaro con uno de sus colaboradores (Instagram Albirroja).

Orlando Gill de San lorenzo (Instagram Albirroja). Orlando Gill de San lorenzo (Instagram Albirroja).

Todos los convocados

Los convocados por Gustavo Alfaro para esta doble fecha de Eliminatorias. Los convocados por Gustavo Alfaro para esta doble fecha de Eliminatorias.

Arqueros Roberto Fernández – Cerro Porteño Orlando Gill – San Lorenzo Gastón Olveira – Olimpia Defensores Gustavo Gómez – Palmeiras Omar Alderete – Sunderland Junior Alonso – Mineiro Fabián Balbuena – Gremio Gustavo Velázquez – Cerro Porteño José Canale – Lanús Juan Cáceres – Dinamo Moscú Alan Benítez – Libertad Alexander Medina – Talleres Mediocampistas Matías Galarza – Atlanta United Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps Braian Ojeda – Orlando City Damián Bobadilla – São Paulo Diego Gómez – Brighton Alejandro Romero Gamarra – Al Ain Mathías Villasanti – Palmeiras Miguel Almirón – Atlanta United Gustavo Caballero – Portsmouth Delanteros Ramón Sosa – Palmeiras Gabriel Ávalos – Independiente Julio Enciso – Racing de Estrasburgo Antonio Sanabria – Cremonese Alex Arce – Independiente Rivadavia

El trabajo de Paraguay en Atenas (Instagram Albirroja). El trabajo de Paraguay en Atenas (Instagram Albirroja).

Grecia vs. Paraguay

📅 Viernes 27 de marzo

🏟️ Atenas, Grecia

🕓 16:00 (hora de Argentina)

Marruecos vs. Paraguay

📅 Martes 31 de marzo

🏟️ Lens, Francia