​Con Icardi como modelo, el Galatasaray presentó su nueva camiseta retro 

Después de lo que fue el agónico triunfo logrado frente a la Juventus por la ronda de playoffs de Champions League, el Galatasaray presentó una particular camiseta retro con Mauro Icardi como principal modelo para dar a conocer esta especial edición.

Durante la mañana de este sábado, el conjunto que actualmente lidera la Trendyol Süper Lig con 55 puntos en 23 fechas dio a conocer el especial modelo de camiseta que utilizará en lo que resta de esta temporada. La misma está basada en la edición de 1974, que contaba con los colores amarillo y rojo como los principales de la paleta, y fue presentada por el delantero argentino, por Leroy Sané y por Victor Osimhen, otras de las figuras del Cimbom.

Sané, otro que posó con la del Galatasaray (Prensa Galatasaray). Sané, otro que posó con la del Galatasaray (Prensa Galatasaray).

A través de sus canales oficiales, el conjunto turco explicó los motivos de este homenaje a la camiseta del 74′. “Algunas camisetas son más que sólo tela. Es la creencia de una época, la postura de un capitán, el carácter de un club. Ayer, nuestra leyenda Fatih Terim fue el centro de atención en el campo. Ese espíritu está contigo nuevamente hoy. Sacando fuerza del pasado, el amarillo y el rojo vuelven a estar uno al lado del otro”, escribió la cuenta del Galatasaray en esta presentación.

La camiseta en la que se basó la nueva casaca de Galatasaray (Prensa Galatasaray). La camiseta en la que se basó la nueva casaca de Galatasaray (Prensa Galatasaray).

Los números de Icardi en esta nueva temporada con el Galatasaray

Durante esta 25/26, el punta de 33 años lleva disputados 36 partidos con la camiseta del conjunto turco. En estos compromisos, de los cuales nueve fueron por Champions, Icardi lleva convertidos 15 goles y registra dos asistencias en los 1.670′ que lleva en cancha con la del Cimbom.