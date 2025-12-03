​Con Franco Colapinto, así quedó conformada la parrilla definitiva de la Fórmula 1 2026 

02/12/2025 18:13hs.

Una fecha le queda a la temporada de la Fórmula 1. La Máxima bajará el telón del 2025 el próximo fin de semana en Abu Dhabi y con la expectativa de ver quién se consagra campeón de pilotos. Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri llegan con chances de coronarse. Pero antes de toda la definición, se confirmó cómo quedó conformada la parrilla del 2026. Claro, con la presencia asegurada de Franco Colapinto en Alpine.

Lo último que bastaba para cerrar por completo la nómina de todos los pilotos era saber qué pasaba con Red Bull, equipo que tiene a Verstappen como corredor franquicia. El misterio se resolvió este lunes con la confirmación de que el francés Isack Hadjar, de enorme primer año en Racing Bulls, segundo equipo de la marca, será el compañero del tetracampeón del mundo el año que viene.

En lo que respecta solo a Racing Bulls se confirmó que Liam Lawson será piloto por toda la temporada, y que Arvid Lindblad, británico de 18 años que está corriendo en la Fórmula 2 (marcha 6° a falta de una fecha), será su compañero. De esta manera, ya hay grilla confirmada para el 2026 en el Gran Circo.

La parrilla 2026 de la Fórmula 1

Pero claro, en Argentina, la noticia más esperada se dio el pasado 7 de noviembre cuando el equipo Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto principal para todo el 2026. Así, el país volverá a tener un piloto durante un año completo, y con la esperanza de sumar puntos ante el cambio en los motores que se viene para la escudería francesa (deja atrás a Renault y pasará a Mercedes).

El cambio más notorio estará en los autos, que serán más cortos y angostos que los de la temporada 2025. Otra novedad pasa por el aumento de la cantidad de conductores al anunciarse a Cadillac como nuevo equipo, en el que estarán Valtteri Bottas y Sergio Pérez. En consecuencia, se incrementará el número de autos en pista de 20 a 22.

Otro detalle a tener en cuenta: el equipo Kick Sauber se transforma en Audi de cara al próximo año. La empresa alemana llega como proveedor de motores y equipo oficial. Sumado a esto, Aston Martin pasa a ser de motor Honda y los equipos Red Bull y Racing Bull tendrán motores de la marca Ford.

Todos los equipos y pilotos de la Fórmula 1 en 2026

Alpine – Mercedes

Pierre Gasly (Francia)

Franco Colapinto (Argentina)

Aston Martin – Honda

Fernando Alonso (España)

Lance Stroll (Canadá)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania)

Gabriel Bortoleto (Brasil)

Cadillac – Ferrari

Valtteri Bottas (Finlandia)

Sergio Pérez (México)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco)

Lewis Hamilton (Reino Unido)

Haas – Ferrari

Oliver Bearman (Reino Unido)

Esteban Ocon (Francia)

McLaren – Mercedes

Lando Norris (Reino Unido)

Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Reino Unido)

Kimi Antonelli (Italia)

Racing Bulls – Ford

Liam Lawson (Nueva Zelanda)

Arvid Lindblad (Reino Unido)

Red Bull – Ford

Max Verstappen (Paises Bajos)

Isack Hadjar (Francia)

Williams – Mercedes