​Con el regreso de Manuel Neuer, Alemania presentó sus 26 convocados para el Mundial 

Hace casi dos años que no ataja para el combinado nacional, había anunciado su retiro de la selección y hace días nada más sufrió una nueva lesión, pero, aun así, Manuel Neuer dirá presente con Alemania en la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Así es, Julian Nagelsmann dio a conocer la lista de 26 futbolistas que viajará a Norteamérica a representar al seleccionado alemán en busca de su quinta estrella, y allí aparece finalmente el arquero de 40 años, cuyo regreso era un secreto a voces.

La última vez que el arquero campeón del mundo en 2014 contra Argentina defendió el arco de su país fue el 5 de julio del 2024, en la eliminación de Alemania ante España en los cuartos de final de la Eurocopa de dicho año. Fue al final de esa temporada que Neuer anunció su retiro de la selección, creyendo que ya no volvería a jugar una Copa del Mundo.

Manuel Neuer, campeón en Brasil 2014. (AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA) Manuel Neuer, campeón en Brasil 2014. (AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA)

Sin embargo, los años pasaron y esta previa mundialista encontró al hombre del Bayern Munich mostrando un gran nivel en la Bundesliga, donde levantó su décimotercer título de liga con el club. A ese panorama se le sumó la ausencia de Marc André Ter Stegen, lo que llevó a que Nagelsmann decidiera contar con MN, quien se animó a dar marcha atrás con respecto a la decisión tomada en 2024.

A pesar de una lesión en el gemelo que viene arrastrando en las últimas semanas, el arquero dos veces ganador de la Champions League se metió en la lista acompañando a Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y Alexander Nübel (VfB Stuttgart), y llega con grandes chances de ser titular y capitán del equipo en el debut contra Curazao, el domingo 14 de junio a las 14:00.

Manuel Neuer, de buen año en el Bayern Munich. (REUTERS/Angelika Warmuth) Manuel Neuer, de buen año en el Bayern Munich. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Manuel Neuer no será el único peso pesado que tendrá Alemania en la entrante Copa del Mundo. La flamante convocatoria reveló que Die Mannschaft contará con futbolistas como Joshua Kimmich y Antonio Rüdiger en el bloque bajo. En mitad de cancha aparecen nombres importantes, entre los que se destacan Leon Goretzka, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Mientras que en la delantera pesan Kai Havertz y Leroy Sané, entre otros.

Arqueros

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Defensores

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas

Pascal Groß (Brighton)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Aleksandar Pavlović (Bayern Munich)

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Nadiem Amiri (Mainz 05)

Leon Goretzka (Bayern Munich)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Florian Wirtz (Liverpool)

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Leroy Sané (Bayern Munich)

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Nick Woltemade (Newcastle)

La lista de convocados de Alemania para el Mundial. La lista de convocados de Alemania para el Mundial.

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