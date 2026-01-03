​Con el estreno del último campeón, hay fechas para los primeros cuatro partidos de la Copa Argentina 

Ya definida la llave completa de la Copa Argentina 2026 desde diciembre del año pasado, este viernes 2 de enero se dieron a conocer cuándo se jugarán los primeros cuatro partidos de la fase inicial. Será el turno para Independiente Rivadavia (último campeón), Estudiantes (bicampeón de Primera en el cierre de 2025), Lanús (último ganador de la Sudamericana) y Argentinos Juniors.

Los días para los cuatro primeros partidos

Con sede y horario a definir, la Lepra de Mendoza saltará a la cancha el domingo 18 de enero contra Estudiantes de Caseros. El mismo día para el Grana contra Sarmiento de La Banda.

Un día más tarde, el Pincha de La Plata se medirá con Ituzaingó y el miércoles 2 1 será el turno del Bicho contra Midland.

Entraron en el sorteo los 30 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, y los 10 clasificados del Torneo Federal A.

En el formato del sorteo, sirvió para que no se encuentren hasta una hipotética final Boca y River, Racing vs. Independiente y San Lorenzo vs. Huracán. También, los ótros clásicos que existen en Primera (Newell’s vs. Rosario Central, por ejemplo) fueron sorteados de lados distintos del cuadro final.

Así son los cruces de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Newell’s vs. Acassuso

Gimnasia vs. Camioneros

Banfield vs. Real Pilar

Estudiantes (Río Cuarto) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

Argentinos Jrs vs. Midland

Racing vs. San Martín (Formosa)

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia (Jujuy)

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Gimnasia (Mdz) vs. Gimnasia y Tiro (S)

Sarmiento (J) vs. Tristán Suárez

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

River vs. Ciudad de Bolívar

Aldosivi vs. San Miguel

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes

Tigre vs. Claypole

Talleres vs. Argentino (Merlo)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Unión vs. Agropecuario

Independiente vs. Atenas (Río Cuarto)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Instituto vs. Atlanta

Lanus vs. Sarmiento de La Banda

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (SF)

Barracas Central vs. Temperley

Huracán vs. Olimpo

​