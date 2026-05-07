​Con el empate entre la Universidad Católica y Cruzeiro, qué necesita Boca para clasificar a octavos 

La Universidad Católica y Cruzeiro empataron sin goles este miércoles por la noche en Chile, en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con esta igualdad, los chilenos sostienen el primer lugar (igualan en puntos con la Raposa, pero fueron vencedores en el primer encuentro que tuvieron) y los brasileños se ubican segundos, mientras que Boca, que era escolta de la zona, bajó al tercer lugar por tener un punto menos que los dos y se encuentra momentáneamente fuera de los puestos de clasificación.

¿Qué necesita el Xeneize, ante este escenario, y con la implementación del sistema olímpico como modo de desempate, para clasificar a octavos?

Así está la tabla de posiciones tras el empate entre la Universidad Católica y Cruzeiro. Así está la tabla de posiciones tras el empate entre la Universidad Católica y Cruzeiro.

Tras este empate entre los chilenos y los brasileños, a Boca ya le alcanzaría con igualar ante Cruzeiro y ganarle a la U. Católica. Si es al revés, es decir, que vence a la Raposa pero empata ante los Cruzados, necesitaría en lo posible que esa victoria ante los brasileños sea por dos goles, por ejemplo, 2-0.

¿Por qué? Porque si la Católica y Cruzeiro vencen a Barcelona de Ecuador, los brasileños y Boca quedarían igualados en diez puntos. Y si el triunfo del Xeneize ante la Raposa fue por 2-0, se mete a octavos por mayor diferencia de gol entre sí. Si fue por 1-0, todo se dirimiría por la diferencia de gol general, debido a que ambos le habrían ganado un partido al otro por el mismo resultado. Y ahí podría salir favorecido Cruzeiro. Para que esta cuenta no importe, los chilenos deberían empatar o perder ante los ecuatorianos.

El peor escenario sería que Boca pierda ante Cruzeiro. Ahí, solo tendría chances de clasificar si la Católica empata o pierde ante Barcelona. Si eso sucediera, entonces el Xeneize debería ganarle sí o sí a los chilenos en la última fecha para asegurarse la clasificación.

No hay que olvidar, de todas maneras, que el mejor escenario para Boca siempre será ganarle tanto a Cruzeiro como a la U. Católica.

Boca perdió ante Barcelona en Ecuador en esta cuarta fecha. (Foto: EFE) Boca perdió ante Barcelona en Ecuador en esta cuarta fecha. (Foto: EFE)

1º criterio: para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición.

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas.

5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas.