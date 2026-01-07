​Con Dybala titular y un rato de Soulé, la Roma ganó y sueña con Champions 

En uno de los partidos que abrió la fecha 19 de la Serie A, la Roma derrotó 2-0 al Lecce en condición de visitante. Paulo Dybala fue titular, disputó 79 minutos y dio una asistencia. “Matías Soulé ingresó en lugar del cordobés y jugó el resto del match. Evan Ferguson y Artem Dovbyk le dieron tres puntos claves al equipo de Gian Piero Gasperini.

La Loba jugó un gran partido y no sufrió de grandes complicaciones para imponerse ante Lecce, un equipo que está en plena lucha por evitar el descenso. En lo que respecta al rendimiento de los argentinos, la Joya lideró el ataque del conjunto de Gasperini. Los toques de calidad del cordobés le cambiaron la cara al ataque, de hecho, asistió en el primer tanto del encuentro al irlandés Ferguson.

Dybala jugó 79 ante Lecce. (AP) Dybala jugó 79 ante Lecce. (AP)

Matías Soulé, quien venía de actuaciones destacadas partidos atrás, fue suplente. Entró en lugar del propio Dybala. En Lecce sumó minutos el argentino Santiago Pierotti. El ex jugador de Colón ingresó a los 56 minutos. Desperdició una chance clara dos minutos después de entrar a la cancha.

La Roma ganó y se acerca a los líderes

Si bien la fecha recién arrancó y se disputó apenas un encuentro antes de este triunfo de la Roma (Pisa 0-3 Como), el conjunto de Gasperini se acercó a los primeros puestos de la tabla. Actualmente tiene 33 unidades y está en la cuarta colocación, en zona de Champions League y a tres del puntero Inter. Pero claro, la gran mayoría de los contendientes aún deben jugar.

En lo inmediato, quien podría superar a Roma es Juventus, que enfrenta a Sassuolo. En caso de ganar por más de dos goles, la Vecchia Signora desplazaría a los de Dybala y compañía. Roma volverá a jugar este sábado 10 de enero a las 14.00, horario de la Argentina. Será en condición de local ante Sassuolo.

