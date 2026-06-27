​Con Dibu, Paredes titulares y Messi al banco, la formación de Argentina ante Jordania 

Más allá de que ya está clasificado, Lionel Scaloni decidió no confirmar cuál será el 11 de la Selección Argentina para enfrentar a Jordania, este sábado a las 23, en el cierre de la participación en el Grupo J. Si bien en la última práctica que realizó en el Compass Mineral Center antes de viajar a Dallas, realizó ejercicios de pelota parada, tomará la decisión mañana un rato antes del partido. Lo que sí confirmó el DT es que Lionel Messi no será titular.

Luego, el técnico sí tiene claro que Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes serán titulares. El arquero necesita rodaje para seguir tomando confianza luego de su fractura en el dedo anular de la mano derecha. El lateral izquierdo también buscará minutos que le den horas de vuelo tras una pequeña lesión muscular que sufrió en el amistoso. Y el volante central, más allá de que tiene una amarilla (y una más lo dejaría afuera del partido de 16avos), buscará ritmo de juego: no actua como titular desde el 28 de mayo, cuando jugó (y se lesionó) para Boca, por la Copa Libertadores.

Dibu Martínez seguirá sumando minutos. Dibu Martínez seguirá sumando minutos.

La defensa parece estar bastante clara: Montiel, Otamendi, Marcos Senesi y el mencionado Tagliafico. En la mitad de la cancha hay algunas dudas y eso radica en si juega o no Messi. En principio, el tridente Palacios, Paredes, Lo Celso, recrearán aquel mediocampo del comienzo del ciclo de Scaloni allá por 2018.

La duda para reemplazar al 10

Más adelante se anota Giuliano Simeone para hacer la banda, pero también para atacar mucho, para darle soporte en principio a Julián Álvarez. Scaloni confirmó que el capitán Leo irá al banco y va a ingresar probablemente en el segundo tiempo con el objetivo de darle minutos a otros futbolistas.

Por ende, lo que habrá que ver es si quién se suma a ese ataque es Nico Paz, o en la intimidad nadie descarta que pueda juntar a los dos nueves, que prueba con Lautaro y Julián.

Giovanni Lo Celso tendría su debut en una Copa del Mundo frente a Jordania. Giovanni Lo Celso tendría su debut en una Copa del Mundo frente a Jordania.

De esta manera, el entrenador haría descansar a muchos de los que jugaron como titulares en los dos partidos, sin contar a Cuti Romero, que es el único descartado para el encuentro de este sábado, ya que sigue en recuperación del golpe en la rodilla derecha. Por ejemplo, el mediocampo titular y punto medular del equipo (De Paul, Alexis y Enzo) mirará desde afuera, lo mismo que uno que viene teniendo rendimientos destacado, como Lisandro Martínez.

Paz o Lautaro entrarían en lugar de Messi ante Jordania. Paz o Lautaro entrarían en lugar de Messi ante Jordania.

La probable formación de Argentina

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simoene, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso; Nicolás Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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