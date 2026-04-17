​Con Argentina finalista y clasificada, ¿quiénes juegan el Mundial Sub 17 y cuándo es la final del Sudamericano? 

La Selección Argentina Sub 17 hizo la tarea en Paraguay: superó la fase de grupos del Sudamericano, se ganó el pasaje al Mundial que se jugará este 2026 en Qatar -a priori, dependerá del contexto político de la región- y en las semifinales superó bien a Ecuador para meterse en la final, en la que enfrentará a Colombia. Acá, quiénes más van a la Copa del Mundo y cómo se define el Sudamericano.

El Mundial y el Sudamericano: los clasificados a uno, la definición del otro

Los siete mejores se clasificaron a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo en Medio Oriente. Las diez selecciones se dividieron en dos grupos de cinco. Los dos primeros de cada grupo clasificaron al Mundial y se metieron en la final: Brasil cayó en una paliza 3-0 de los Cafeteros y la Albiceleste superó a La Tri en su semi. Ahora, queda jugar el 3° y 4° puesto; y claro, la final.

Los pibes ya aseguraron su cupo en el Mundial Sub 17. (Prensa AFA). Los pibes ya aseguraron su cupo en el Mundial Sub 17. (Prensa AFA).

En tanto, los terceros (Uruguay y Bolivia) y cuartos (Venezuela y Chile) jugaron los playoffs por los lugares restantes a la Copa del Mundo. ¿El formato? Un Final Four: la Celeste y la Roja ganaron en sus duelos y se metieron en la cita mundialista, a la que le queda un cupo restante que se decidirá en un cruce de perdedores entre la Vinotinto y la Verde.

La lista de la Sub 17. (Foto: Prensa AFA). La lista de la Sub 17. (Foto: Prensa AFA).

Argentina (7 puntos) fue segunda en el Grupo B junto a Brasil (12), Bolivia (5), Venezuela (4) y Perú (0). El Grupo A se conformó con Ecuador (10), Colombia (7), Uruguay (5), Chile (4) y Paraguay (1).

Los resultados

Fecha 1 Grupo A: Uruguay 1 – Chile 1, Paraguay 1 – Ecuador 2

Grupo B: Argentina 4 – Perú 1, Brasil 5 – Bolivia 0

Fecha 2 Grupo A: Ecuador 0 – Colombia 0, Uruguay 1 – Paraguay 1

Grupo B: Bolivia 2 – Venezuela 2, Perú 1 – Brasil 4

Fecha 3 Grupo A: Colombia 1 – Chile 0, Ecuador 2 – Uruguay 1

Grupo B: Bolivia 2 – Perú 0, Argentina 3 – Venezuela 2

Fecha 4 Grupo A: Colombia 0 – Uruguay 2, Chile 1 – Paraguay 0

Grupo B: Venezuela 1 – Perú 0, Argentina 0 – Brasil 3

Fecha 5 Grupo A: Chile 1 – Ecuador 3 y Paraguay 0 -. Colombia 2

Grupo B: Brasil 1 – Venezuela 0, Argentina 1 – Bolivia 1

Playoffs del 5to al 8vo lugar -jueves 16 de abril-

Partido 21: Uruguay 3 – Venezuela 0

Partido 22: Bolivia 0 – Chile 4

Semifinales -jueves 16 de abril-

Partido 23: Ecuador 1 – Argentina 3

Partido 24: Brasil 0 – Colombia 3

Argentina superó a Ecuador y está en la final ante Colombia. (Prensa Selección). Argentina superó a Ecuador y está en la final ante Colombia. (Prensa Selección).

Así sigue el torneo

Playoffs del 5to al 8vo lugar -sábado 18 de abril-

Partido 25: Venezuela vs. Bolivia (17 hs)

Partido 25: Uruguay vs. Chile (20 hs)

Final y tercer puesto -domingo 19 de abril-

Tercer y cuarto puesto: Ecuador vs Brasil (17 hs)

Final: Argentina vs. Colombia (20 hs)

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