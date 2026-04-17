​Con Argentina finalista y clasificada, ¿quiénes juegan el Mundial Sub 17 y cuándo es la final del Sudamericano? 

La Selección Argentina Sub 17 hizo la tarea en Paraguay: superó la fase de grupos del Sudamericano, se ganó el pasaje al Mundial que se jugará este 2026 en Qatar -a priori, dependerá del contexto político de la región- y en las semifinales superó bien a Ecuador para meterse en la final, en la que enfrentará a Colombia. Acá, quiénes más van a la Copa del Mundo y cómo se define el Sudamericano.
El Mundial y el Sudamericano: los clasificados a uno, la definición del otro
Los siete mejores se clasificaron a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo en Medio Oriente. Las diez selecciones se dividieron en dos grupos de cinco. Los dos primeros de cada grupo clasificaron al Mundial y se metieron en la final: Brasil cayó en una paliza 3-0 de los Cafeteros y la Albiceleste superó a La Tri en su semi. Ahora, queda jugar el 3° y 4° puesto; y claro, la final.
En tanto, los terceros (Uruguay y Bolivia) y cuartos (Venezuela y Chile) jugaron los playoffs por los lugares restantes a la Copa del Mundo. ¿El formato? Un Final Four: la Celeste y la Roja ganaron en sus duelos y se metieron en la cita mundialista, a la que le queda un cupo restante que se decidirá en un cruce de perdedores entre la Vinotinto y la Verde.
Argentina (7 puntos) fue segunda en el Grupo B junto a Brasil (12), Bolivia (5), Venezuela (4) y Perú (0). El Grupo A se conformó con Ecuador (10), Colombia (7), Uruguay (5), Chile (4) y Paraguay (1).
Los resultados
Fecha 1
- Grupo A: Uruguay 1 – Chile 1, Paraguay 1 – Ecuador 2
- Grupo B: Argentina 4 – Perú 1, Brasil 5 – Bolivia 0
Fecha 2
- Grupo A: Ecuador 0 – Colombia 0, Uruguay 1 – Paraguay 1
- Grupo B: Bolivia 2 – Venezuela 2, Perú 1 – Brasil 4
Fecha 3
- Grupo A: Colombia 1 – Chile 0, Ecuador 2 – Uruguay 1
- Grupo B: Bolivia 2 – Perú 0, Argentina 3 – Venezuela 2
Fecha 4
- Grupo A: Colombia 0 – Uruguay 2, Chile 1 – Paraguay 0
- Grupo B: Venezuela 1 – Perú 0, Argentina 0 – Brasil 3
Fecha 5
- Grupo A: Chile 1 – Ecuador 3 y Paraguay 0 -. Colombia 2
- Grupo B: Brasil 1 – Venezuela 0, Argentina 1 – Bolivia 1
Playoffs del 5to al 8vo lugar -jueves 16 de abril-
- Partido 21: Uruguay 3 – Venezuela 0
- Partido 22: Bolivia 0 – Chile 4
Semifinales -jueves 16 de abril-
- Partido 23: Ecuador 1 – Argentina 3
- Partido 24: Brasil 0 – Colombia 3
Así sigue el torneo
Playoffs del 5to al 8vo lugar -sábado 18 de abril-
- Partido 25: Venezuela vs. Bolivia (17 hs)
- Partido 25: Uruguay vs. Chile (20 hs)
Final y tercer puesto -domingo 19 de abril-
- Tercer y cuarto puesto: Ecuador vs Brasil (17 hs)
- Final: Argentina vs. Colombia (20 hs)