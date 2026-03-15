​Cómo terminó el GP de China, cómo quedaron las posiciones y cómo marcha el Mundial de Constructores 

El piloto italiano de 19 años y 202 días, Kimi Antonelli (Mercedes), logró su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de China, por delante de su compañero George Russell y de Lewis Hamilton, que se subió al podio por primera vez desde que fichó por Ferrari. Por su parte, el argentino Franco Colapinto terminó en el 10° lugar y consiguió su primer punto de la temporada.

Antonelli, que el sábado se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, completó el fin de semana perfecto en una jornada en la los dos monoplazas de McLaren no tomaron la salida por problemas técnicos.

El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador de una carrera más joven de la historia. El récord lo tiene el neerlandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016.

El progidio italiano perdió brevemente el liderato en la salida, pero una vez que volvió a ponerse al frente, controló el ritmo para ganar con autoridad.

La alegría loca de Antonelli tras su victoria en Shanghái. La alegría loca de Antonelli tras su victoria en Shanghái.

Clasificación del Gran Premio de China

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

los 305,066 km en 1 h 33:15.607

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 5.515

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 25.267

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 28.894

5. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 57.268

6. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 59.647

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:20.588

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 1:27.247

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1 vuelta

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 1 vuelta

12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

13. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

15. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta

– Mejor vuelta en carrera : Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.753 en la 17ª vuelta (media: 126,784 km/h)

La bajada de bandera para Kimi Antonelli. (AP) La bajada de bandera para Kimi Antonelli. (AP)

– Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecánico 11ª vuelta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): proble mecánico 34ª vuelta

Max Verstappen (NED/Red Bull): problema mecánico 47ª vuelta

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. George Russell (GBR) 51 pts

2. Kimi Antonelli (ITA) 47

3. Charles Leclerc (MON) 34

4. Lewis Hamilton (GBR) 33

5. Oliver Bearman (GBR) 17

6. Lando Norris (GBR) 15

7. Pierre Gasly (FRA) 9

8. Max Verstappen (NED) 8

9. Liam Lawson (NZL) 8

10. Arvid Lindblad (GBR) 4

11. Isack Hadjar (FRA) 4

12. Oscar Piastri (AUS) 3

13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2

15. Franco Colapinto (ARG) 1

16. Esteban Ocon (FRA) 0

17. Alexander Albon (THA) 0

18. Nico Hülkenberg (GER) 0

19. Sergio Pérez (MEX) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

El podio del Gran Premio de Chino con Antonelli al frente. (EFE) El podio del Gran Premio de Chino con Antonelli al frente. (EFE)

Clasificación del Mundial de constructores:

1. Mercedes 98 pts

2. Ferrari 67

3. McLaren-Mercedes 18

4. Haas-Ferrari 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls-Red Bull 12

7. Alpine-Mercedes 10

8. Audi 2

9. Williams-Mercedes 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0

Franco aprovechó la sorpresiva ausencia de los dos Mc Laren para ganar lugar extra en el arranque. (video Fox Sports)

Video: ESPN

El francés se llevó puesto a Franco después del paso por boxes del argentino. (video Fórmula 1)

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