​Cómo quedó el grupo de San Lorenzo en la Sudamericana y qué necesita para clasificar a octavos 

Con el empate sin goles que consiguió ante Deportivo Cuenca en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, San Lorenzo se mantuvo puntero en la Zona D de la competencia. Por lo tanto, repasamos cómo quedó la tabla de posiciones, en qué situación se encuentra de cara a los octavos y cuáles son los partidos que tiene pendientes en el fixture.

Cuenca ante San Lorenzo en la Sudamericana (Foto: API). Cuenca ante San Lorenzo en la Sudamericana (Foto: API).

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Sudamericana tras el empate de San Lorenzo y Deportivo Cuenca

San Lorenzo (6pts) Deportivo Cuenca (5) Deportivo Recoleta (4) Santos (3)

Tras el empate con Cuenca en la cuarta fecha, San Lorenzo depende de sí mismo para clasificar a octavos

Siendo puntero de su grupo, San Lorenzo depende de sí mismo para clasificar a octavos. Si gana los dos partidos que le faltan ante Santos y Recoleta asegurará su lugar en la próxima instancia sin depender de otros resultados. Sin embargo, Deportivo Cuenca lo escolta con una unidad menos, por lo que la pelea sigue abierta y cualquier tropiezo podría cambiar el panorama.

Qué partidos le quedan por delante a San Lorenzo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo tiene dos partidos por delante: uno frente al Santos (con el que empató 1-1 en la tercera fecha) y otro frente a Deportivo Recoleta, rival con el que también igualó con el mismo resultado en el debut.

Miércoles 20/5 | Santos vs. San Lorenzo | Copa Sudamericana

Martes 26/5 | San Lorenzo vs. Recoleta | Copa Sudamericana

Los criterios de desempate de la Copa Sudamericana 2026

En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la fase de grupos, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1º criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

2º criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

3º criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

4º criterio: Menor número de tarjetas rojas

5º criterio: Menor número de tarjetas amarillas

6º criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresara a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.

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