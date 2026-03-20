​Cómo llega San Pablo al sorteo de la Copa Sudamericana 

El inicio de temporada colocó a San Pablo en un escenario competitivo que combina regularidad en el torneo local con un calendario cargado y resultados dispares en los campeonatos paralelos. Con siete fechas disputadas en el Brasileirão 2026, el equipo figura en la segunda posición con 16 puntos, igualando la línea del líder Palmeiras. La campaña inmediata lo muestra como uno de los conjuntos más estables del inicio: 5 victorias, 1 empate y 1 derrota, con un saldo favorable de +6 goles (10 convertidos y 4 recibidos).

El equipo llega al sorteo continental con un presente que, sin ser dominante, sostiene un patrón claro: eficacia en los cierres de partido, buen rendimiento defensivo y capacidad para mantener rachas de resultados incluso en tramos exigentes del calendario. La secuencia reciente de sus últimos cinco encuentros del Brasileirao —cuatro victorias y una derrota— refleja una tendencia positiva antes del cruce internacional.

A esta trayectoria en el torneo nacional se suma el recorrido en el Campeonato Paulista, donde São Paulo combinó triunfos clave con algunas caídas en la fase de playoffs. Aunque quedó eliminado en la semifinales ante Palmeiras, el tránsito por ese certamen aportó minutos y rotación en plena pretemporada competitiva.

Los equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

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