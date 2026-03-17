​Cómo llega Corinthians al sorteo de la Copa Libertadores 

Corinthians llega en con mucha ambición a la Copa Libertadores, con la conducción del técnico Doríval Júnior, técnico de Brasil hasta 2025. Su pase al torneo lo consiguió con la Copa Brasil. De todas maneras, la actualidad no es buena en el Brasileirao: dos puntos en tres fechas, con derrota de local ante Coritiba. Esto, en un fútbol de alta presión, puede poner en jaque al DT si no consigue un revulsivo.

El entrenador reemplazó a Ramón Díaz, quien había sido campeón paulista, y suele utilizar 4-3-3 o el sistema 4-2-3-1, más flexible. Sin pelota, rápidamente baja un volante y es 5-4-1. Lo que se le reconoce al DT es que el Timao mejoró su solidez ofensiva, pero todavía le reprochan que el equipo sufre cuando lo atacan por las bandas. Haber ganado la Supercopa de Brasil, ante Palmeiras, fue un fuerte impulso anímico.

Con futbolistas cotizados, prioriza la posesión con criterio y la amplitud de campo. El equipo no depende exclusivamente de las contras, sino que busca ser protagonista. A veces, Dorival apuesta al doble pivote en el medio.

Doríval Junior, técnico de Corinthians. Doríval Junior, técnico de Corinthians.

Memphis Depay: el neerlandés es el salto de calidad. Lo acaba de demostrar con su gol a Santos en la última fecha. El atacante puede resolver partidos por su cuenta.

Rodrigo Garro: el argentino nacionalizado paraguayo es el cerebro del equipo. Suele encargarse de las pelotas paradas.

Rodrigo Garro en Corinthians. Rodrigo Garro en Corinthians.

El arquero Hugo Souza (27 años) es titular indiscutido y uno de los mejores del país. En la defensa resultan fijos los laterales Matheuzinho (25) y Matheus Bidu (26).

El club sacudió el mercado con la llegada de Jesse Lingard (libre) y el defensor Gabriel Paulista, quien aportó mucho en el juego aéreo pero viene de perder la pelota en el gol del empate de Santos

En tanto, Yuri Alberto sigue siendo una referencia, aunque con Depay y Lingard ahora tiene más opciones de descarga.

El argentino Fabrizio Angileri, que además de su puesto natural de lateral por izquierda también actuó de zaguero en Corinthians, fue suplente en los dos últimos partidos.

La expectativa en la Copa Libertadores es muy alta. La dirigencia dejó en claro que será la prioridad en 2026, en una postura que tuvo fuerte respaldo por parte de la torcida, aunque no se quiere volver a sufrir en el Brasileirao (terminó en el puesto 13 en 2025). Tendrá su participación número 20 en el torneo (campeón en 2012).

Nombre del estadio: Neo Química Arena, con capacidad para 49.000 personas.

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