​Cómo le fue a Tim Payne en el debut del Mundial 2026 

Llegó el día: Tim Payne debutó en el Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda llegó a la gran cita siendo un fenómeno viral luego que miles de hinchas, especialmente de Argentina, impulsaran una campaña que multiplicó exponencialmente su popularidad. Pero este lunes, lejos de los seguidores y los memes, llegó el momento de lo verdaderamente importante: el rendimiento deportivo.

Los fans de Tim Payne en Los Ángeles. (REUTERS/Lisi Niesner) Los fans de Tim Payne en Los Ángeles. (REUTERS/Lisi Niesner)

Tim Payne fue titular en el estreno de los All Whites frente a Irán por el Grupo G. Con 32 años y una extensa trayectoria en el fútbol oceánico, el defensor vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al escuchar el himno de su país antes del inicio del encuentro.

La expectativa alrededor de su figura era inusual para un futbolista de su perfil. De hecho, millones de personas siguieron de cerca cada uno de sus movimientos. Sin embargo, su rendimiento no fue el mejor.

Aunque tuvo un comienzo participativo, también estuvo algo tenso. De hecho, no pudo controlar un pase accesible que le llegó antes del minuto. Luego, tuvo más y mejores apariciones en el desarrollo del duelo e, incluso, pasó al ataque en varias oportunidades.

Pasados los 55′, cometió una dura infracción que tranquilamente pudo haber sido penada con tarjeta amarilla. No obstante, el árbitro mexicano César Arturo Ramos lo perdonó en esa oportunidad.

Finalmente, con el marcador igualado 2-2, el zaguero fue reemplazado a los 78′.

Payne, en el festejo del 1-0 de Nueva Zelanda. (AP Photo/Jae C. Hong) Payne, en el festejo del 1-0 de Nueva Zelanda. (AP Photo/Jae C. Hong)

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