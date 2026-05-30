​Cómo fue la temporada de Otamendi antes de River 

En las próximas horas, la llegada de Nicolás Otamendi a River se hará oficial. Tras su salida del Benfica y, antes de disputar su cuarto Mundial con la Selección Argentina, el defensor firmará contrato con el Millonario por 18 meses. Y así comenzará una nueva etapa en Núñez, con el objetivo de trasladar al fútbol argentino el nivel que mostró durante la última temporada en Portugal: fue capitán, referente e indiscutido titular en el conjunto lisboeta.

Otamendi jugará en River. Otamendi jugará en River.

A sus 38 años, Otamendi volvió a demostrar vigencia en Europa. En total disputó 49 partidos oficiales con Benfica entre todas las competencias, convirtió tres goles, aportó cuatro asistencias y completó 44 encuentros jugando los 90 minutos. Además, mantuvo la cinta de capitán durante prácticamente toda la campaña y fue el líder defensivo de un equipo que volvió a competir a nivel internacional.

Su torneo con mayor presencia fue la Liga de Portugal, donde jugó 30 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias. Allí completó los 90 minutos en 24 encuentros y solamente se perdió un partido por suspensión y otro por una molestia muscular. Más allá de algunas irregularidades colectivas del Benfica, el argentino sostuvo un rendimiento alto y terminó siendo una de las piezas más confiables del plantel.

REUTERS/Violeta Santos Moura REUTERS/Violeta Santos Moura

En la Champions League también tuvo una participación destacada. Disputó los 10 partidos que jugó Benfica en el certamen y completó todos los minutos posibles: 900 sobre 900. Además, aportó una asistencia en la victoria ante Real Madrid y fue titular en cada presentación, siempre como capitán. El conjunto portugués superó la fase clasificatoria y enfrentó nuevamente al Merengue en la ronda intermedia, pero quedó eliminado en una serie muy ajustada.

Antes de ingresar al cuadro principal de la Champions, Benfica tuvo que atravesar la clasificación previa. Allí, Otamendi volvió a mostrar toda su experiencia: jugó los cuatro partidos completos frente a Niza y Fenerbahce y fue clave para sellar el pase a la fase de grupos.

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

También sumó minutos en las copas locales. En la Allianz Cup disputó dos encuentros, convirtió un gol y jugó 179 minutos. En la Copa de Portugal participó de dos partidos como titular y fue expulsado por doble amarilla frente al Porto en cuartos de final. Además, jugó la Supercopa de Portugal ante Sporting CP.

Más allá de sus números individuales, la temporada le dejó un sabor amargo. Benfica finalizó tercero en la Liga de Portugal y no logró clasificarse de manera directa a la próxima Champions League, uno de los grandes objetivos del club. Esa frustración colectiva contrastó con el buen nivel personal de Otamendi, que sostuvo regularidad, liderazgo y presencia física durante todo el año.

EFE/EPA/RUI MINDERICO EFE/EPA/RUI MINDERICO

Ahora, el defensor campeón del mundo regresará al fútbol argentino después de casi dos décadas. River sumará experiencia, personalidad y jerarquía internacional en una zona clave de la cancha. Y Eduardo Coudet apostará a que el central mantenga en Núñez el nivel que lo convirtió en una de las figuras del Benfica durante la última temporada.

​