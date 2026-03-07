​Comienzan los Juegos Paralímpicos de Invierno y Argentina tiene tres representantes 

Este viernes se pusó en marcha los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se disputarán hasta el 15 de marzo en distintas sedes de Italia. La ceremonia de apertura se realizó en el Verona Olympic Arena y marcará el inicio de una competencia que reunirá a 665 atletas y contará con 79 eventos con medallas en juego.

Las pruebas se desarrollarán en cuatro ciudades: Milán, Verona, Tesero y Cortina d’Ampezzo, donde los mejores deportistas del mundo en disciplinas de invierno adaptadas competirán durante más de una semana. En este escenario, Argentina contará con tres representantes que buscarán destacarse en esquí alpino y esquí de fondo.

Los atletas argentinos

El integrante más experimentado del equipo es Enrique Plantey. Nacido el 29 de agosto de 1982 en Neuquén, el atleta de para esquí alpino participará en sus cuartos Juegos Paralímpicos de Invierno. Competirá en descenso, supergigante, eslalon gigante y eslalon. En su última participación, en Beijing 2022, estuvo muy cerca del podio al finalizar cuarto en eslalon gigante sentado. También fue 11° en eslalon y 8° en supergigante en esos mismos Juegos.

Enrique Plantey en Beijing 2022 (REUTERS/Gonzalo Fuentes) Enrique Plantey en Beijing 2022 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Otro de los representantes será Nicolás Lima, de 26 años y oriundo de Ushuaia. El fueguino disputará su segunda experiencia paralímpica en para esquí de fondo. En Beijing 2022 participó en tres pruebas: finalizó 17° en los 18 kilómetros estilo clásico, 23° en los 10 kilómetros estilo libre y 27° en el sprint masculino.

Nicolás Lima, en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022. Nicolás Lima, en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022.

La delegación argentina se completa con Omar Lorenzo, de 46 años, quien hará su debut en unos Juegos Paralímpicos de Invierno. El atleta tuvo en 2025 su primera experiencia internacional al competir en Copa del Mundo y en el Campeonato Mundial, y ahora afrontará su mayor desafío deportivo en pruebas de biatlón y esquí de fondo.

Omar Lorenzo Omar Lorenzo

Días y horarios para ver a los argentinos

Sábado 7 de marzo

Enrique Plantey en descenso masculino de para esquí alpino (categoría LW11, sentado) desde las 05:30.

Omar Lorenzo en sprint masculino de para biatlón, a partir de las 06:35.

Domingo 8 de marzo

Omar Lorenzo en biatlón con la prueba individual de 12,5 kilómetros desde las 06:30.

Lunes 9 de marzo

Enrique Plantey en el supergigante masculino a las 05:30

Martes 10 de marzo

Enrique Plantey correrá la combinada alpina a partir de las 05:00

Omar Lorenzo y Nicolás Lima competirán en el sprint masculino de para esquí de fondo desde las 05:55

Miércoles 11 de marzo

Omar Lorenzo y Nicolás Lima en los 10 kilómetros con salida por intervalos a las 06:10.

Viernes 13 de marzo

Enrique Plantey en el eslalon gigante masculino desde las 08:00

Domingo 15 de marzo

Omar Lorenzo y Nicolás Lima disputarán los 20 kilómetros de esquí de fondo desde las 05:15

Enrique Plantey competirá en el eslalon masculino desde las 08:00.

