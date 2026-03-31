​Comienza una nueva temporada del Argentina Padel Tour 

El Argentina Padel Tour tendrá un arranque de lujo en 2026. La nueva temporada del circuito nacional se inaugurará en Campana, provincia de Buenos Aires, con figuras internacionales y el mejor nivel de pádel, del 3 al 5 de abril.
La cita será en World Padel Center de la ciudad, y contará con la presencia de palas reconocidas en todo el mundo: entre ellas, se destacan Leo Augsburger, Tino Libaak, Alex Chozas, Juani Rubini y otros. Serán 3 jornadas llenas de show, nivel y pura pasión de Padel. Además, tendrá transmisión en vivo: se podrá seguir a través de Fox Sports Argentina.
También será el primer torneo del año para los #NextGen con las categorías Sub 12, 14, 16 y 18, con las mismas condiciones y formas que los profesionales. Los tickets para el evento ya están a la venta, y se pueden comprar acá.
Argentina Padel Tour es el circuito de pádel profesional que se lleva a cabo en toda la República Argentina. Está diseñado para promover y desarrollar el pádel en el territorio y ofrece a los jugadores la oportunidad de competir en diferentes torneos a lo largo de la temporada, que se celebran en diversas ciudades de la Argentina a lo largo todo el año y varian en categoría y premios.