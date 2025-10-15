​Comesaña quedó eliminado en el ATP 250 de Bruselas y no quedan más argentinos 

El argentino Francisco Comesaña quedó al margen del ATP 250 de tenis de Bruselas, al perder en los octavos de final ante el belga Raphael Collignon 7-5, 3-6, 7-6 (12-10) y ya no quedan compatriotas en el certamen, debido a que en la jornada del martes había quedado eliminado el bonaerense Sebastián Báez.

Comesaña, ubicado en el puesto 68 del ranking mundial del ATP, quien se había presentado con un triunfo ante otro belga David Goffin (105), fue superado por Collingnon (90) luego de dos horas y 38 minutos de un intenso y cambiante juego, en el que se repartieron el dominio y el control del mismo.

De este modo, ya no hay connacionales en el certamen belga tras la eliminación prematura en la ronda inicial del oriundo de la la ciudad bonaerense de San Martín: Sebastián Báez (44), quien abía caído frente al francés Valentin Royer (70) por 6-2 y 6-3.

El ATP 250 de Bruselas se desarrolla sobre canchas de superficie dura y bajo techo, y repartirá un total de 706.850 euros en premios. Los resultados del día en el ATP 250 de Bruselas: Jiri Lehecka (3°) a Gilles Bailly: 6-3 y 6-2; Benjamin Bonzi a Valentin Royer: 7-6(3), 4-6 y 6-1; Nikoloz Basilashvili a Quentin Halys: 6-4 y 6-4; Damir Dzumhur a Federico Cina: 6-7(5), 6-2 y 7-6(3); Yannick Hanfmann a Matteo Arnaldi: 6-7(4), 6-4 y 6-4.

El Almaty Open, en Kazajistán, por su parte, vivió este miércoles una intensa jornada en la que varios favoritos sufrieron más de la cuenta y otros dieron pasos firmes hacia la siguiente ronda.

La gran sorpresa del día fue la eliminación del canadiense Gabriel Diallo, finalista en la edición pasada, quien no logró repetir su buena actuación y cayó por 7-6(3), 6-7(3), 6-4 ante el australiano James Duckworth, tras dos horas y media de juego.