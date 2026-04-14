​Comenzó la venta de entradas para el River-Boca 

Este martes 14 de abril, desde las 10, comienzó la venta de entradas para el superclásico del domingo en el Liberti por la fecha 15 del torneo Apertura. Como es habitual, los socios de River que no cuentan con el abono de Tu Lugar en el Monumental tienen prioridad para adquirir los tickets a través del sitio RiverID.

Una vez finalizada esta primera etapa de venta, por la tarde se podrá a disposición un segundo cupo que boletos incluirá también a los socios que forman parte de la comunidad Somos River. Esto ocurrirá este mismo martes a partir de las 17.

De esta manera, los hinchas de River que no son socios solamente tendrán la oportunidad de comprar tickets para el partido más esperado del año si el club informa que quedaron ubicaciones disponibles en el estadio luego de esta jornada de venta.

Aunque se trata de una posibilidad muy escasa, ya que por lo general los fanas que cuentan con su carnet agotan todas las localidades y, mucho más, en un partido como lo es un superclásico y con un equipo en plena racha positiva. En tanto, los vitalicios deben ingresar a RiverID a partir de este jueves 16 de abril a las 10 (hasta el viernes 17 a las 17) y seleccionar una platea en San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas (en este último caso, sujeto a disponibilidad de asientos).

El anuncio oficial de River en las redes (Prensa River) El anuncio oficial de River en las redes (Prensa River)