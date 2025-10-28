​Comenzó el pre-registro para las entradas de la Final de la Copa Libertadores 2025 

La Conmebol anunció que ya está habilitado el pre-registro oficial para la compra de entradas de la Final de la Copa Libertadores 2025. El trámite podrá realizarse a través del sitio de la Conmebol y permanecerá disponible hasta las 23:59 del jueves 30 de octubre, apenas unas horas después de que se conozca el resultado de la serie de semifinales que definirán en el Cilindro de Avellaneda el local Racing y Flamengo, y del cierre de la otra semifinal del certamen que disputarán el jueves en Brasil Palmeiras y Liga de Quito.

Este proceso permitirá a los fanáticos registrar su interés y recibir con anticipación el aviso sobre la apertura de la venta de entradas, una instancia que busca optimizar el acceso y evitar la saturación de la plataforma durante la venta oficial. La medida responde a la enorme expectativa que genera cada edición del certamen, en especial por la gran demanda que suele haber para asistir al duelo decisivo cuyo ganador alzará la codiciada Copa Libertadores de América, “La Gloria Eterna”.

La final única de la Conmebol Libertadores 2025 se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U de Lima, Perú, un escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores y una de las sedes más imponentes del continente. Será la segunda vez que el estadio limeño reciba la definición del torneo, tras la recordada final de 2019 entre Flamengo y River.

La Conmebol invitó a todos los fanáticos del fútbol sudamericano a realizar el pre-registro cuanto antes para no perder la oportunidad de vivir una jornada histórica. “La Final de la Libertadores 2025 promete ser un espectáculo inolvidable”, señaló el comunicado del organismo rector del fútbol sudamericano, que trabaja junto a las autoridades locales para garantizar una experiencia segura y organizada para los asistentes a la final del certamen continental.