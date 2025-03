Comenzó el cursado del Profesorado de Educación Física dictado por River Plate en Plaza Huincul

La ceremonia de apertura se realizó con los 120 inscriptos y las autoridades de la Municipalidad de Plaza Huincul y el Instituto Universitario River Plate (IURP).

“Hoy, por primera vez, pudimos recorrer los espacios que Plaza Huincul dedicó y tiene para la educación. ¿y saben qué? Acá tiene más valor la educación que el petróleo”, analizó Virginia Monasterio, directora del Departamento de Educación y Deporte del IURP, al tiempo que agregó “cuesta mucho encontrar políticos que piensen, que les interese y que quieran que realmente los ciudadanos que habitan su suelo se eduquen, y este es un ejemplo perfecto. Acá no solo hay palabras, no solo hay ganas, no solo hay ideas, en Plaza Huincul hay proyectos donde se concreta y proyectos donde se apuesta al futuro, la educación es futuro. Acá se ve una ciudad de pie, con proyectos y que avanza porque para Plaza Huincul la educación es política de Estado”.

El acto de apertura del cursado se realizó en la tarde del 25 de marzo en el Club Plaza, lugar donde se realizarán parte de las prácticas y el cursado presencial. Durante la ceremonia estuvieron presentes los 120 inscriptos a la carrera terciaria, las autoridades del IURP y el gabinete municipal de Plaza Huincul, que celebró la apertura de una nueva propuesta universitaria en la ciudad generada a través de la subsecretaría municipal de Capacitación.

Daniel Vidondo, presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, habló en representación del Ejecutivo Municipal y destacó “el deseo de éxito a los estudiantes. Uno de los ejes de la gestión del intendente Claudio Larraza es la educación, toda ciudad próspera se basa en cimientos fuertes y precisamente la educación es uno de los más importantes”.

El cursado del Profesorado en Educación Física dictado por River Plate en Plaza Huincul fue posible gracias al convenio alcanzado en 2024 entre la Municipalidad de Plaza Huincul y el IURP, por el dictado de la carrera terciaria que tiene 4 años de duración.