​Colón ganó, sostuvo el invicto y es uno de los escoltas del Nacional 

Es uno de los pocos sobrevivientes del pobre 2025 de Colón. Es uno de los que decidió quedarse para buscar revancha. Es uno de los mejores jugadores de la Primera Nacional. Y para dejarlo en claro y reflejarlo, Ignacio Lago fue la gran figura del equipo para sostener el invicto, empezar a sepultar los malos recuerdos de la temporada pasada y quedar a un punto de Acassuso, que pese a la derrota sigue siendo el único puntero de la Zona A.

De las imágenes dantescas del año pasado al “olé, cada día te quiero más” con el que los hinchas despidieron a los futbolistas del Cementerio de los Elefantes. De un equipo que no transmitía nada a este Sabalero versión 2026 con garra, entrega y empuje. Muchas cosas cambiaron en pocos meses en Santa Fe, aunque la magia de Nacho sigue estando vigente. Él, amo y señor de las ilusiones de los fanas, armó un golazo para dejar sin invicto al Quemero y apretar todo en el grupo.

Colón empezó a justificar la victoria aún antes de romper el cero. Porque fue el que dominó. Porque creó varias situaciones de peligro. Porque entre Mariano Monllor y la falta de puntería en los últimos metros hizo que el resultado se mantuviera cerrado durante bastante tiempo. Recién de los 13 minutos del complemento, el 10 se puso el traje de héroe y le dio forma al 1-0: dejó a dos rivales en el camino y sacó un remate desde la puerta del área.

¿Luego? El Sabalé contó con oportunidades para estirar la ventaja, aunque los problemas en la definición se hicieron otra vez presente y la diferencia quedó corta.

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