​Colón empató y puede quedarse sin punta en el Nacional 

Le pinchó la ilusión. Le pinchó la idea de escaparse en la punta de la Zona A de la Primera Nacional. Le pinchó el objetivo de tirarle la responsabilidad a Deportivo Morón, que este lunes visitará a All Boys en Floresta. Colón ganaba y pisaba fuerte en su visita a Caseros, pero Estudiantes reaccionó y, si bien quedó como líder en soledad, puede perder la cima.

El Sabalero volvió a sentir su salida de Santa Fe. Porque el equipo es uno cuando juega en el Cementerio de los Elefantes y otro cuando lo hace en condición de visitante. Lejos de la fortaleza que creó en su cancha, a los de Ezequiel Medrán les costó tener esa profundidad que lo llevó a lo más alto del grupo.

Es cierto que empezó ganando. Es cierto que el olfato goleador de Ignacio Lago hizo que se pusiera en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse al descanso, bajó la guardia y el Pincha sacó provecho. ¿Qué pasó? Pier Barrios perdió y Mauro Peinipil salió lejos, por lo que quedó un hueco en el fondo. Ahí, Federico Sena le pegó al arco y Facundo Ardiles capturó el rebote que dio Matías Budiño para igualarlo.

Ya en el complemento, Colón lo buscó pero confundió los caminos y debió conformarse con el punto.

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