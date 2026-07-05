​Colombia pierde a uno de sus delanteros por lo que resta del Mundial 2026 

Colombia se retiró del Kansas City Stadium el viernes con la satisfacción del avance a los octavos de final, pero también con un motivo de preocupación que llevó nombre y apellido: Jhon Córdoba. Producto de una lesión muscular en el triunfo por 1-0 sobre Ghana, es prácticamente un hecho que el delantero se despidió de lo que resta del Mundial.

“Córdoba sintió un pinchazo, pero no se sabe la gravedad de la lesión”, dijo Néstor Lorenzo, con cautela, en la conferencia de prensa que brindó por la noche del viernes. Sin embargo, con el paso de las horas trascendió que los estudios realizados habría dado como resultado que el atacante del Krasnodar de Rusia sufrió un desgarro, problema físico que habitualmente demanda cerca de tres semanas de recuperación. Y la final, en hipotético caso, está programada para el 19 de julio.

Cuando fue a disputar una pelota con Opoku, inmediatamente después de estirarle la camiseta y rompérsela, Córdoba tuvo un fuerte dolor. Visiblemente afectado, apesadumbrado, a los 8′ salió reemplazado por Luis Suárez, quien seguramente seguirá en su lugar el próximo martes en el cruce frente a Suiza, por los octavos de final, en Vancouver, Canadá.

“Hay contusiones y golpes, pero el único lesionado es Córdoba”, agregó Lorenzo, y así descartó que la salida de James Rodríguez en la segunda parte haya obedecido a una cuestión física. “Está bien, no tiene lesión, fue algo táctico”, aseguró el entrenador de la selección que podría aparecer en el camino de la Argentina en cuartos de final.

Según cuentan medios colombianos, Córdoba ya venía con una molestia en esa zona afectada antes del debut en el Mundial.

El abrazo de Richard Rios a Jhon Córdoba. (Foto: EFE) El abrazo de Richard Rios a Jhon Córdoba. (Foto: EFE)

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